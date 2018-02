Počasie: V Bratislave husto sneží, polícia vyzýva chodcov i vodičov k zvýšenej opatrnosti

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Polícia žiada vodičov, aby vzhľadom na husté sneženie zvýšili opatrnosť na cestách, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a znížili rýchlosť.

Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, chodcov upozorňujú, aby na cestu vstupovali, až keď je to bezpečné.





Brzdná dráha sa na zasnežených cestách predlžuje a vodič môže mať problém zastať tak, aby nedošlo ku kolízii. Vzhľadom na zníženú viditeľnosť je vhodné používať reflexné prvky.

V teréne je 54 sypačov



Hlavné mesto SR Bratislava pre agentúru SITA ráno uviedlo, že s celomestským likvidačným posypom začali v skorých ranných hodinách.



„Aktuálne je v teréne 43 sypačov nad štyri tony, 11 sypačov pod štyri tony a 88 pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné dočisťovanie odhrnutých komunikácií, aby sme čo najviac zmiernili následky zimy pri prejazdnosti ciest v Bratislave,“ pripomína hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Hlavné mesto tvrdí, že dnes vyslalo von všetky svoje technické aj ľudské kapacity. Bratislavské cesty sú v súčasnosti podľa mesta zjazdné, cestári však stále pluhujú a odhŕňajú sneh z ciest. „To však neznamená, že cestné komunikácie budú bez akýchkoľvek známok snehu,“ podotkla Onufer.





Platí výstraha

V hlavnom meste môže v stredu napadnúť 5 až 8 centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa.

Výstraha platí od 8.00 do 16.00 hod. Meteorológovia upozorňujú na komplikácie, ktoré môže sneženie spôsobiť, najmä v doprave.





Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý pre agentúru SITA povedal, že pre predpoveď počasia boli pracovníci EKO podniku v pohotovosti od utorkového večera. „Ráno, približne o siedmej, vyrazili ľudia aj technika do terénu. Zimnú údržbu v týchto chvíľach v uliciach v správe Nového Mesta rieši deväť vozidiel a takmer päťdesiat pracovníkov EKO podniku,“ doplnil.





Problémy s trolejbusovou dopravou



Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje, že problémy s trolejbusovou dopravou sú na na Palisádach, na Kramároch a v Lamači.



„V ostatných častiach mesta linky MHD premávajú s meškaniami od 30 minút a viac, vodiči jazdia so zvýšenou obozretnosťou. Zamestnanci DPB sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD,“ spomína vo svojom stanovisku dopravný podnik.





Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, okrem diaľničných úsekov v okolí Bratislavy, D1 Bratislava - Hlohovec, kde je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do 1-2 cm.





Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západnom Slovensku je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do 3 cm, na ostatnom území je povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm, niekde do 4-5 cm.





Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý okrem HP Huty, Podspády, Vrchslatina, Vernár, Dobšiná, Pezinská Baba, Biela Hora, Havran, Veľké Pole, Cukmantel, Skýcov, Homôlka a Šútovce je povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 2-3 cm. Na HP Herlianske sedlo je povrch vozovky pokrytý kašovitým snehom hr. nad 15 cm a na HP Zbojská je zľadovatený sneh do 1 cm.





UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

HP I/59 Donovaly aj I/14 Šturec uzatvorené pre nákladnú dopravu nad 10m pre husté sneženie .

V oblasti Bratislavy, Nitry, Banskej Štiavnice a na D1 Bratislava - Trnava je pre silné sneženie dohľadnosť znížená na 100 m.

Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu.

Na cestách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy, cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/558 Stakčín - Ulič, II/584 Pavčina Lehota - Jasná, II/526 Klenovec - Rákošská Baňa, II/531 Tisovec - hr. okr. RS/RA, II/537 Podbanské - Tatranská Polianka, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy a na cestách III. triedy v oblasti Stakčína a Hnúšte je miestami zľadovatený sneh do 2 cm.

HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky.

Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.

