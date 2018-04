Počasie Slovensko zažilo rekordne teplú noc, nad krajinu sa dostal aj prach z africkej Sahary

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Vo viacerých oblastiach Slovenska bola táto noc letná, pričom na väčšine územia bolo rekordne teplo na daný dátum.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, na viacerých miestach boli prekonané ranné teplotné rekordy na 16. apríla. Úplne najteplejšia noc bola v Horných Lefantovciach v okrese Nitra, kde teplota dosiahla 18,1°C. Mimoriadne teplo bolo aj v Piešťanoch, kde bolo 17,5°C.





„Znamená to, že dnešné ráno bolo na väčšine územia také teplé, ako by normálne malo byť uprostred júla, keď vrcholí leto. V polovici júla by totiž teplota vzduchu počas noci mala u nás v nižších polohách byť 15 až 10 stupňov,“ uviedol SHMÚ. Na viacerých miestach západného Slovenska bolo dnes ráno dokonca ešte o dva až tri stupne teplejšie, ako by malo byť ráno uprostred vrcholiaceho leta.

SHMÚ tiež upozornil, že nad Slovensko sa opäť dostal prach z africkej púšte Sahara. Tento prach sa do tejto oblasti dostáva pri teplom južnom prúdení pozdĺž brázdy nízkeho tlaku vzduchu, ktorá siaha od alpskej oblasti až po centrálnu časť Sahary.

Prach sa z atmosféry na zemský povrch dostáva prostredníctvom zrážok, ktoré dnes meteorológovia očakávajú najmä na západe Slovenska. „Spolu s dažďovými kvapkami teda bude padať aj saharský prach,“ uzatvára SHMÚ.









