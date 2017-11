Počasie sa zmení v stredu a vo štvrtok začne intenzívne snežiť

Meteorologické modely predpokladajú, že chladný vzduch sa v našej oblasti zdrží do začiatku budúceho týždňa.

Teploty vo výške 1500 metrov budú teploty približne o 5 až 8°C pod dlhodobým priemerom, čo je aj dôvodom očakávaného sneženia.

Zimné počasie už čoskoro! V stredu a vo štvrtok napadne na západnom a strednom Slovensku veľa snehu.

Prepad cyklonálnej oblasti ponad strednú Európu ďalej na juh by mal už zajtra a pozajtra zasiahnuť západné a stredné Slovensko silnou zrážkovou vlnou v chladnom vzduchu podľa najnovších prognóz by malo v Nitranskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji nasnežiť až 10-25 cm pre Bratislavský a Trnavský kraj meteorologické modely predpovedajú cez 5 cm snehu, tu však sneženie cez deň prejde do dažďa. Vo vysokých polohách, na horách spadne aj cez 50 cm, keďže sneh sa tam topiť nebude. Na východe bude viac daždových zrážok a týždeň by mal býť zakončený silnými mrazmi. Kvôli silnejším zrážkam a mrazom nemožno výlučiť aj lokálne poľadovice.

Noc na štvrtok bude na veľa miestach Slovenska zasnežená a sneh sa objaví aj v polohách, kde sa tento rok ešte nevyskytol. Na juhozápade bude spočiatku pršať, postupne sa však snehové vločky objavia aj v najnižších polohách juhozápadného Slovenska. Snehové zrážky budú veľmi intenzívne a vo štvrtok ráno sa pripravte na to, že nás čakajú komplikácie v doprave.

Streda







Spočiatku na východe zmenšená oblačnosť, od Západu oblačno až zamračené na Východe miestami sneženie. Banskobystrický kraj a Nitrianský sneženie. Na západe večer sneženie.



Denná teplota: -2 / 3°C Cez noc: -5 / 1°C





Štvrtok







Oblačno až zamračené so snežením, na strednom Slovensku miestami intenzívnym. Postupne zmenšená oblačnosť, dážď so snehom. Chladno a zimno! Tvorba snehovej pokrývky až 10-25 cm



Denná teplota: -2 / 3°C Cez noc: -4 / 1°C





Piatok







Spočiatku zmenšená, oblačnosť až hmla, v nížinách popoludní ojedinele zmiešané zrážky.



Denná teplota: -2 / 4°C Cez noc: -9 / -2°C





