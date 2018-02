Počasie: Na východe Slovenska padali stromy, liala sa voda a vyčíňala snehová búrka

KOŠICE 5. februára (WebNoviny.sk) – Na hornom Zemplíne padali cez víkend stromy, na dolnom Zemplíne zaplavovalo úseky ciest, na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň a Gemer zasiahla snehová búrka v pondelok. Ako dnes popoludní informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, cestári zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) majú za sebou náročný víkend i začiatok pracovného týždňa.

29 výjazdov sypačov

V pondelok od rána od pol tretej až do obedňajších hodín zasiahla oblasť Silickej planiny snehová búrka. V oblasti Gemera od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov v dôsledku toho napadlo 15 až 30 cm nového snehu.

Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov sypačov na opakované prepluhovanie a následný posyp ciest, aktuálne informovala Zuzana Fejesová, námestníčka SC KSK.

Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá počas posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá v závese za sypačmi. „Len na horskom priechode Soroška boli nasadené paralelne tri sypače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku,“ informovala Fejesová.

V Košickom kraji všetko zjazdné

Ako informovala Bobríková, popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov.

Cez víkend daždivé počasie, ktoré trvalo na Sobranecku od piatka 2. februára, rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov a ani zdravé stromy neudržala ich koreňová sústava. Po zaťažení konárov mokrým a ťažkým snehom popadali na cestu desiatky stromov.

Masívne snehové zrážky

Najhoršia situácia bola na ceste tretej triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní cesty pracovalo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – dobrovoľníkov a osem cestárov. Niekoľko stromov popadalo aj na vozovku cesty druhej triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny.

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol pre intenzívne a masívne snehové zrážky v sobotu večer vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a okolo obce Mlynky.

„Počas víkendu bolo na území Košického kraja opakovane posypávaných vyše päťtisíc kilometrov ciest. Na vyše sedemtisíc kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ informovala Fejesová.





