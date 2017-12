Počasie môže priniesť na východ sneženie

Počas nedele sa na východnom Slovensku vyskytnú snehové zrážky, pri ktorých môže do večera napadnúť až 10 centimetrov nového snehu.

Zapríčiní to tlaková níž, ktorá sa ponad Maďarsko a Rumunsko bude presúvať nad Ukrajinu a ovplyvní aj počasie na východe Slovenska.

Sneženie na nedeľu na východnom Slovensku predpovedá aj Slovenský hydrometeorologický ústav.

Situácia sa čoskoro zmení, a to už v priebehu nedele (3.12.). Zrážky by sa mali vyskytnúť najmä na východe Slovenska (postupne na viacerých miestach), pričom najnovšie výstupy modelov predpovedajú aj ich vyššie úhrny.

Pokiaľ ide o skupenstvo zrážok tak by malo ísť väčšinou o sneženie, aj keď na krajnom juhovýchode sa najmä spočiatku môže vyskytnúť aj dážď so snehom alebo dážď. Do zajtrajšieho večera tak môže na východe Slovenska napadnúť ojedinele okolo 10 cm nového snehu.

Nedeľa







Cez deň -3 /2°C



Cez noc -15 /-10°C



Na juhozápade zmenšená oblačnosť alebo hmla čerstvý až silný vietor, na horách na silný vietor až víchrica. Na strednom a západe -5/-10°C, na východe 0/-5°C sneženie. Naďalej veľmi chladná zima!





Odporúčame:

Výstrahy ku dňu 03. 12. 2017 zdroj hzs.sk





Vysoké Tatry

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Neodporúčame pohyb nad chaty, ani neodporúčame prechod cez vysokohorské sedlá. POZOR, po 16:00 hod. sa už stmieva.





Nízke Tatry

Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.





Západné Tatry

Pozor, po 16:00 hodine sa stmieva. Upozorňujeme návštevníkov, že v oravskej časti Západných Tatier je stále uzatvorená modrá turistická trasa od Adamcule k Roháčskemu vodopádu.





Malá Fatra

Na hrebeni Malej Fatry odporúčame len túry po zimnom tyčovom značení so zimným výstrojom a výzbrojou. Z dôvodu bezpečnosti je žlto značený TZCH popod Stoh uzatvorený, žlto značený TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb je uzatvorený. Na TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý).





Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 600 m n. m. súvislá vrstva nového snehu 50 cm. Ferrata "Komín" na Skalke je otvorená, ale už v zimných podmienkach. Niektoré úseky istiacich lán a kovových stupov môžu byť zasnežené a zľadovatené. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!