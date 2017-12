Počasie:Horskí záchranári v Tatrách ratovali skialpinistov aj turistov bez zimného vybavenia

POPRAD 28. decembra (WebNoviny.sk) – Horskí záchranári pomáhali turistom vo Vysokých Tatrách aj v utorok 27. decembra, a to Slovákom i poľským skialpinistom.

Slováci smerovali na Skalnaté pleso

Slováci požiadali o pomoc v popoludňajších hodinách z magistrály, smerovali zo Zamkovského chaty na Skalnaté pleso.





„Žena a muž vo veku 29 a 30 rokov nemali potrebné zimné vybavenie a po zľadovatenom chodníku sa nedokázali vrátiť ani pokračovať ďalej,“ informovala Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke. Záchranári ich našli v oblasti vstupu do Škaredého žľabu.

Obom poskytli potrebný zimný výstroj a za pomoci fixačných lán a istenia ich vyviedli až na zjazdovku na Skalnaté pleso. Odtiaľ ich na snežnom pásovom vozidle dopravili do Tatranskej Lomnice. „Horská záchranná služba upozorňuje turistov, že prechod po magistrále je za aktuálnych podmienok nemožný bez zimného výstroja,“ uviedli záchranári.

Poliaci stratili orientáciu

Problémy v teréne mala aj dvojica skialpinistov z Poľska. Počas výstupu z Doliny Bielej vody cez Malú Svišťovku smerom na Skalnaté pleso stratili orientáciu a vybočili z modro značeného turistického chodníka.

„Tu sa skialpinistka pošmykla, pričom stratila lyže aj palice a po páde zastala až v kosodrevine. Jej pád sa, našťastie, obišiel bez zranení. K 33-ročnej žene zlyžoval jej 32-ročný kolega a spoločne pokračovali cez kosodrevinu a polom v snahe dostať sa na Skalnaté pleso, čo však v ťažkých podmienkach bolo nad ich sily,“ opísali udalosti záchranári.

Skialpinistov našli horskí záchranári na základe poskytnutých GPS súradníc a následne ich vyviedli z terénu na zjazdovku pod Čučoriedkami, odkiaľ s nimi zišli na Štart. Aj v tomto prípade pomohlo snehové pásové vozidlo, vďaka ktorému sa ich podarilo dopraviť do Tatranskej Lomnice.

Výstrahy ku dňu 28. 12. 2017 hzs.sk

Vysoké Tatry

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a je prekrytý čerstvým snehom v hrúbke od 5 do 20 cm. Hrozí nečakané pošmyknutie !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra a oteplenia tvrdý až zľadovatený. Na ňom je vrstva nového prevažne ufúkaného snehu. Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Pozor!!! Sneh je vo vyšších polohách tvrdý až zľadovatený. Na túry je potrebné mať kompletnú lavínovú výstroj, čakan, mačky. Počas dňa bude fúkať búrlivý južný vietor, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 20 - 30 m/s. Túry v horskom teréne pri daných podmienkach neodporúčame.

Malá Fatra

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 m n. m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Odporúčame mať vo výbave stúpacie železá a cepín! Na hrebeni odporúčame len túry značené zimným tyčovým značením.

Veľká Fatra

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Lučanská Malá Fatra

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch je vrstva zľadovatelého snehu,na drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Doporučujeme použiť turistické mačky, prip.čakan alebo lyž.palice. V Slovenskom raji je do 20 cm snehu. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Pozor, počas dňa očakávame silný južný vietor. Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra tvrdý až zľadovatený. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16-tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!!!





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.