Počasie: Druhý stupeň lavínového nebezpečenstva platí najmä pre vyššie polohy Tatier

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) - Na horách bolo ráno jasno, na pohorí miestami hmlisto. Teploty na vrcholoch hôr dosahovali -16 °C až -10 °C, v stredných polohách -12 °C až -8 °C, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Na hrebeňoch Tatier fúkal čerstvý, prevažne severný vietor so silou 3 - 7 m/s, v nárazoch miestami do 15 m/s. Vo Fatrách fúkal len mierny vietor. Na spevnenom zamrznutom povrchu snehu z predchádzajúcej periódy sneženia sa nachádza do 15 cm novšieho prachového snehu.

Nestabilné snehové dosky a vankúše

Na záveterných svahoch, v terénnych pasciach, žľaboch a pod stenami môže byť nový sneh vplyvom vetra uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Na exponovaných miestach je novší sneh vyfúkaný na tvrdý až zľadovatený povrch.





Vo Vysokých, Nízkych, Západných Tatrách v polohách nad 1 600 m n. m. trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, t. j. 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V nižších polohách Tatier (pod 1 600 m n. m.) a vo Veľkej a Malej Fatre trvá malé lavínové nebezpečenstvo, t. j. 1. stupeň.

Na stabilizovanú vrstvu napadol nový sneh

Za predchádzajúce dni napadlo vo vyšších polohách päť až 15 centimetrov nového prachového snehu na stabilizovanú tvrdú vrstvu snehu z predchádzajúcej periódy sneženia.

Nový sneh je silným premenlivým vetrom previevaný na záveterné svahy, do terénnych depresií, žľabov vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov, kde sa môže mechanicky uvoľniť lavína pri dodatočnom zaťažení. Lavínové nebezpečenstvo je lokálne. Lavínové nebezpečenstvo naďalej zotrváva.

Výstrahy ku dňu 19. 12. 2017

Vysoké Tatry

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra a oteplenia z predchádzajúcich dní tvrdý až zladovatelý. Na ňom je vrstva nového prevažne ufúkaného snehu. Neodporúčame pohyb nad chaty, ani neodporúčame prechod cez vysokohorské sedlá. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra a oteplenia z predchádzajúcich dní tvrdý až zľadovatelý. Na ňom je vrstva nového prevažne ufúkaného snehu. Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra trvdý až zľadovatelý. Na túry je potrebné mať kompletnú lavínovú výstroj a mačky. Túry vo vyšších polohách pri daných podmienkach neodporúčame.

Malá Fatra

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 mnm sa nacházda súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Odporúčame mať vo výbave stúpacie železá a cepín! Na hrebeni odporúčame len túry značené zimným tyčovým značením.

Veľká Fatra

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Lučanská Malá Fatra

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch, drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. V Slovenskom raji je od 3 cm do 20 cm snehu v najvyšších polohách. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra trvdý až zľadovatelý. Pre túry na Babiu horu a Piľsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky na topánky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimnú turistickú výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!!!





