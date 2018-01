Počasie: Časť Kennedyho letiska v New Yorku ochromila nielen snehová búrka, ale aj prasknuté potrubie

NEW YORK 8. januára (WebNoviny.sk) - Prevádzku na Medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku, ktoré sa spamätáva z nedávnej silnej snehovej búrky, v nedeľu skomplikovalo prasknuté potrubie. To ochromilo súkromne prevádzkovaný Terminál 4, ktorý v dôsledku poškodeného potrubia napájajúceho systém protipožiarnych postrekovačov zaplavilo zhruba sedem centimetrov vody.

Domáce aj medzinárodné prílety a odlety z terminálu majú meškanie, informuje agentúra AP s tým, že niektoré z medzinárodných letov presmerovali na iné terminály. Z bezpečnostných dôvodov na poškodených miestach prevádzkovatelia vypli aj prívod elektriny.





Podľa Ricka Cottona z Port Authority of New York and New Jersey, ktorá letisko spravuje, je za haváriou potrubia zrejme chladné počasie. "Čo sa stalo na letisku Johna F. Kennedyho je neprijateľné a cestujúci očakávajú a zaslúžia si lepšie," uviedol s tým, že príčinu prasknutia potrubia vyšetrujú ako aj to, prečo nebolo zabezpečené proti počasiu.

Snehová búrka, ktorá sa vo štvrtok prehnala New Yorkom, spôsobila problémy tisíckam pasažierov. Tí museli zostať v lietadlách, dlhé hodiny čakať na batožinu alebo na svoje lety, ktoré boli v mnohých prípadoch zrušené.

