Po útoku na Skripaľa vyhľadalo vo Veľkej Británii zdravotnú pomoc viac ako 20 ľudí

LONDÝN 8. marca (WebNoviny.sk) - Až 21 ľudí vyhľadalo zdravotnú pomoc po nedeľňajšom útoku nervovo paralytickou substanciou na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii. Informovala o tom vo štvrtok večer s odvolaním sa na policajné zdroje britská spravodajská televízia Sky News.

Policajtov stav sa zlepšuje

Ide o prekvapivú informáciu, keďže doteraz sa v súvislosti s útokom hovorilo len o troch zasiahnutých osobách - Skripaľovi, jeho dcére Julii a policajtovi, ktorý s nimi ako prvý po útoku prišiel do styku. Práve títo traja sú podľa Sky News jedinými osobami, ktoré po tomto útoku stále zostávajú hospitalizované.



Stav policajta, ktorého televízia identifikuje ako Nicka Baileyho, sa rapídne zlepšuje - Bailey už rozpráva a komunikuje s okolím. Naproti tomu Skripaľ a jeho dcéra sú stále v kritickom stave.

Cielený pokus o vraždu

Šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Mark Rowley v stredu vyhlásil, že podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov šlo o presne cielený pokus o vraždu. Vyšetrovatelia sú podľa neho presvedčení, že páchatelia tohto činu šli cielene po Skripaľovi. Rowley síce nezmienil presný typ použitej substancie, no podľa britského denníka The Guardian sú najčastejšie používanými typmi nervovo paralytickej látky VX a sarín.

Ani jednu z týchto dvoch látok podľa odborníkov nemá ako vyrobiť niekto, kto nie je v danej oblasti odborníkom. "Treba na to experta a treba na to špeciálne prostredie, inak sa pripravíte o život," hovorí jeden z odborníkov, ktorých oslovil The Guardian.

Nervovo paralytické látky

"Nervovo paralytické látky ako sarín alebo VX vyžadujú laboratórium. Nedokázal by ich vyrobiť dokonca ani Islamský štát," cituje denník ďalšieho britského experta.

Vo všeobecnosti panuje podozrenie, že za otrávením Skripaľa a jeho dcéry je Moskva, hoci Kremeľ to vehementne popiera.

Skripaľa v roku 2004 v Rusku zatkli ako dvojitého agenta pracujúceho aj pre britské výzvedné služby. V roku 2006 ho obvinili, že od roku 1995 pracoval pre britské tajné služby a poskytoval im informácie o ruských tajných agentoch pôsobiacich v Európe. Odsúdili ho na 13 rokov, no po štyroch rokoch strávených za mrežami ho v roku 2010 prepustili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

