Po letnej prestávke začína nový ročník Fortuna ligy, prichádza s novým atraktívnym modelom

BRATISLAVA 21. júla (WebNoviny.sk) - Po 54 dňoch letnej prestávky a už s novým hracím modelom sa začne v poradí už 25. ročník samostatnej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Počas víkendu sa uskutoční kompletný poltucet duelov. V sobotňajšej ouvertúre novej sezóny 2017/2018 si nováčik FC Nitra od 18.30 h zmeria sily s úradujúcim šampiónom MŠK Žilina, hráči FC Spartak Trnava nastúpia o 19.00 h proti MFK Zemplín Michalovce a FC DAC 1904 Dunajská Streda privíta o 20.30 h FK Železiarne Podbrezová, ktorý v porovnaní s uplynulým ročníkom už nemá v názve klubu ŽP Šport.

V nedeľu 23. júla úvodné kolo dohrajú zostávajúcimi tromi stretnutiami: FK Senica bude hrať od 18.30 h s AS Trenčín, súperom 1. FC Tatran Prešov v azyle Šarišanov v NTC Poprad je vicemajstrovský ŠK Slovan Bratislava a rovnako o 19.00 h FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble nastúpi proti "bronzovému" tímu z minulého ročníka MFK Ružomberok, ktorý vo štvrtok vyradil nórsky SK Brann Bergen v 2. predkole EL a ako jediný zo slovenských klubov zostal ešte v súťažnom dianí na európskej klubovej scéne 2017/2018.



Zostup Myjavy škvrnou minulého ročníka

Majstrovský titul v nastávajúcej sezóne (po troch ročníkoch s novým titulárnym partnerom štvrtýkrát už ako Fortuna liga, pozn.) obhajuje MŠK Žilina, ktorý po piatich rokoch čakania získal do vitríny dovedna už siedmy primát v novodobej ére samostatnej SR. Futbalisti Žiliny pod vedením trénera Adriána Guľu oslavovali už päť kôl pred koncom ligy, definitíva nastala viac ako mesiac pred derniérou 23. apríla 2017: o celkovom triumfe rozhodli futbalisti spod Dubňa tesným víťazstvom 1:0 v Bratislave nad najväčším konkurentom, domácim Slovanom.

Žilina mala v konečnom účtovaní napokon až 16-bodový náskok pred "belasými" (73, resp. 57 bodov, pozn.), tých potešil aspoň zisk trofeje v domácej pohárovej súťaži Slovnaft Cupe. Tretí vo Fortuna lige skončil MFK Ružomberok - už s výrazným 21-bodovým odstupom na víťaza. Po rozdelení Česko-Slovenska a vzniku samostatnej slovenskej futbalovej ligy od sezóny 1993/1994 sa žilinský klub 7. triumfom (z majstrovského titulu sa tešil aj v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010 a 2012) dotiahol na rozdiel jediného prvenstva na Slovan Bratislava, stále rekordného osemnásobného futbalového majstra SR, ktorý uspel v rokoch 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013 a 2014. Zo slovenskej ligovej trofeje sa zatiaľ tešilo sedem klubov,: za vedúcim Slovanom (8) a v tesnom závese za "belasými" druhou Žilinou (7) nasledujú už so značným odstupom Inter Bratislava, 1. FC Košice, Artmedia Bratislava/Petržalka a AS Trenčín s dvoma titulmi, MFK Ružomberok triumfoval raz.

Jediným zostupujúcim tímom z Fortuna ligy (FL) 2016/2017 sa stal Spartak Myjava, ktorý bol škvrnou ostatného súťažného ročníka. Práve "kopaničiari" sa postarali o to, že najvyššia slovenská dlhodobá futbalová súťaž sa prvýkrát v histórii dohrala s nižším počtom účastníkov, ako bolo zastúpených na začiatku v danej sezóne. Myjava uprostred ročníka 2016/2017 (po jesennej časti figurovala na 6. mieste, pozn.) prostredníctvom prezidenta klubu Pavla Halabrína oznámila, že odstupuje z elitnej slovenskej futbalovej súťaže. Stalo sa tak tesne pred Vianocami 21. decembra 2016 rozhodnutím vedenia myjavského tímu s tým, že k 1. januáru 2017 odhlásilo A-mužstvo mužov z Fortuna ligy.





Nováčikom po problémoch Košíc bude Nitra

Prezídium riadiacej organizácie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únie ligových klubov (ÚLK) následne v januári 2017 rozhodlo, že v jarnej časti sa pokračovalo s jedenástimi účastníkmi, zápasy a výsledky Myjavy z jesene sa anulovali, v platnosti však zostali všetky góly (ÚLK nechcela "ukrátiť" strelcov presných zásahov v dueloch s Myjavou, pozn.) i kartové tresty hráčov ostatných tímov v týchto stretnutiach. Myjava sa v zmysle platného súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stala prvým a jediným zostupujúcim klubom z Fortuna ligy v sezóne 2016/2017.

Na podnet ÚLK sa prípadom zaoberala aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ), ktorá 16. februára potrestala klub Spartak Myjava peňažnou pokutou 75 000 eur a preradením A-tímu "kopaničiarov" do štvrtej najvyššej slovenskej súťaže od sezóny 2017/2018. DK SFZ potrestala Spartak Myjava "za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení stanov SFZ, súťažného poriadku a poškodenie dobrého mena futbalu a SFZ a zásady fair-play spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže". Myjavský prípad by však už nemal nastať. "Legislatívne sme to ešte viac ošetrili. Verím, že sa takéto čosi už nebude opakovať. Kluby vedia o výraznom finančnom postihu," zdôraznil pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.

Postupujúcim do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2017/2018 sa stal FC Nitra, pod vedením trénera Ivana Galáda druhý tím konečnej tabuľky II. ligy v uplynulej sezóne. Víťaz druholigovej súťaže FC VSS Košice totiž nesplnil požadované podmienky skráteného licenčného konania, a tak právo štartu v novom ročníku Fortuna ligy dostal druhý tím konečnej klasifikácie II. ligy 2016/2017 spod Zobora. Skutočnosť o zaradení nitrianskeho klubu do najvyššej súťaže odsúhlasilo v polovici júna prezídium ÚLK, ktoré vychádzalo zo správy licenčnej komisie SFZ a jej odporučenia. Nitriansky klub sa medzi slovenskú futbalovú elitu vracia po troch rokoch, naposledy v najvyššej slovenskej súťaži účinkoval v sezóne 2013/2014, po ktorej pri rovnosti bodov s Dunajskou Stredou zostúpil do II. ligy.





Zmenený hrací systém

Počet dvanástich účastníkov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži síce zostal zachovaný, ale netradičný systém 33 odohraných kôl (tri razy každý s každým a zvýhodnenie tímov, umiestnených na 1. - 6. mieste /vzhľadom na nepárny celkový počet stretnutí mali výhodu jedného zápasu doma navyše v sumáre oproti ostatným účastníkom, pozn./), ktorý sa "použil" desaťkrát - premiérovo v ročníku 2007/2008 - sa v nastávajúcej sezóne 2017/2018 zmenil. Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu v marci na návrh Únie ligových klubov ako riadiacej organizácie Fortuna ligy a súhlasnom stanovisku klubov FL schválili nový model najvyššej slovenskej súťaže. Tucet účastníkov odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov, dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí. Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby.

Nový model premiérovo prinesie do ligy divácky atraktívne baráže. Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní všetky licenčné kritériá pre pôsobenie v najvyššej súťaži.

33-kolový model nebol spravodlivý

Ak domácu pohárovú súťaž Slovnaft Cup vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky, bude sa hrať aj baráž o poslednú miestenku do predkola Európskej ligy. V semifinále takejto baráže by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym v tabuľke, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas, vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Vďaka tejto baráži sa bude v spodnej časti nadstavby bojovať nielen o záchranu, ale aj o možný štart v európskej súťaži.

"Zmena je nepochybne potrebná. Doterajší 33-kolový model nebol spravodlivý, keďže polovica mužstiev hrala viac domácich zápasov ako druhá šestica tímov a s niektorými súpermi sa klub stretol raz doma a dvakrát vonku, s inými naopak. Druhým a nemenej dôležitým motívom pre inováciu bola naša snaha o zatraktívnenie ligovej súťaže. O novom modeli sme diskutovali dlhší čas a naozaj dôkladne. Myslíme si, že má veľký potenciál zvýšiť atraktivitu Fortuna ligy pre fanúšikov, vysielateľov, komerčných partnerov, ale aj aktérov - kluby a futbalistov. Návrh dostal jednoznačnú podporu, keď zaň hlasovali zástupcovia všetkých klubov Fortuna ligy," uviedol pre agentúru SITA Michal Mertinyák a doplnil: "Od zavedenie baráže si sľubujeme ďalší posun slovenskej ligy vpred. Hrací model je však len jeden z predpokladov pre kvalitnú a zaujímavú súťaž. To podstatné sa v konečnom dôsledku vždy odohráva v zápasoch na štadiónoch."

Najlepší hráč sezóny bude účinkovať v Kórei

Ašpirantmi na popredné priečky najmä Žilina, Slovan, Trenčín a Ružomberok, očakáva sa zvýšená návštevnosť

Najvážnejších kandidátov na zisk majstrovského titulu v nastávajúcom ročníku Fortuna ligy treba hľadať najmä medzi tímami, ktoré skončili v uplynulej sezóne v popredí tabuľky a reprezentujú (reprezentovali) slovenský futbal aj v európskych klubových súťažiach v ročníku 2017/2018. MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava, vlani bronzový MFK Ružomberok či štvrtý tím poradia ostatnej sezóny AS Trenčín by mali najvýraznejšie prehovoriť do diania na špici tabuľky. Zlepšiť postavenie z uplynulej sezóny avizujú v Dunajskej Strede (naposledy 7. priečka) či v Trnave (6.), "železiari" z Podbrezovej by sa asi nebránili 5. miestu z minulého ročníka, hoci dlho figurovali aj na "pohárovej" priečke.

Pokiaľ ide o hráčske presuny, do ofenzívnych radov Slovana pribudli Filip Hološko z austrálskeho FC Sydney či Jakub Mareš z Ružomberka, zmluvu s "belasými" predĺžil 35-ročný Róbert Vittek a do stredu poľa z belgického Gentu prišiel za jeden milión eur Nigérijčan Ibrahim Rabiu, záložník s minulosťou v AS Trenčín. Naopak, zo Slovana sa porúčal Guinejčan Seydouba Soumah, ktorý bude v kariére pokračovať v srbskom Partizane Belehrad. Úradujúceho majstra zo Žiliny opustil 29-ročný Filip Hlohovský: krídelník, spolu so Soumahom s 20 gólmi najlepší kanonier Fortuna ligy 2016/2017, ktorého vyhodnotili a ocenili ako najlepšieho hráča uplynulej sezóny, bude účinkovať v druholigovom kórejskom klube FC Seongnam.

"Verím, že v tejto sezóne s novým hracím systémom uvidíme veľmi zaujímavú a napínavú futbalovú súťaž," uviedol Michal Mertiynák a pokračoval: "V boji o prvú šestku by som favorizoval Žilinu, Slovan, Trnavu a Trenčín, ambiciózne mužstvá majú Ružomberok a Dunajská Streda. Vyskočiť však môže aj niekto ďalší., čo by sme iba privítali. Uvidíme, ako na tom bude ´čierny kôň´ uplynulého ročníka Podbrezová. Posilnil sa Prešov, nový tím skladá Senica. Oživením bude nováčik z Nitry, ktorú vedie skúsený tréner Ivan Galád - do mužstva pribudol odchovanec a veľký ´srdciar´ Tomáš Kóňa." Výkonný riaditeľ ÚLK očakáva aj zvýšenie návštevnosti na štadiónoch.





Michalovce sa vracajú na domovský štadión

"Tieto čísla by mali ísť hore, a to nielen zásluhou atraktívnejšieho hracieho modelu Fortuna ligy. Na domovský štadión sa vrátili Michalovce, verím, že diváci v hojnom počte budú chodiť na domáce duely Trnavy a Dunajskej Stredy. Pokiaľ ide o Prešov, ten celú sezónu odohrá na štadióne NTC v Poprade. Nováčik z Nitry dostal výnimku na dobudovanie vyhrievaného trávnika: začne v domácom prostredí, pár zápasov na jeseň odohrá na ihrisku v Zlatých Moravciach, na jar po dokončení ´vyhrievania´ by mal hrať už iba pod Zoborom," informoval Michal Mertinyák. Nitrania nechcú byť v nastávajúcom ročníku Fortuna ligy 2017/2018 "fackovacím panákom", skôr naopak.

"Každá spoločnosť musí mať svoje ciele. V novej sezóne sa po 22. kole rozdelí tabuľka na prvú a druhú šestku. Nechceme vyhlasovať, že sa dostaneme do tej vrchnej, bolo by to trúfalé. Chceme však zabojovať," povedal pre agentúru SITA generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni a dodal: "Nitra však chce byť oživením najvyššej slovenskej súťaže a mužstvom, ktoré bude vnímané futbalovou verejnosťou pozitívne."

Jesenná časť Fortuna ligy sa skončí 19. kolom v sobotu 9. decembra 2017. Termín jarného pokračovania najvyššej slovenskej futbalovej súťaže bude v prípade dobrých klimatických podmienok 17. februára v rámci 20. kola, posledné kolo "nadstavby" je plánované na sobotu 19. mája 2018.

FORTUNA LIGA - 1. KOLO

FC Nitra - MŠK Žilina (Glova - Benko, D. Hrčka), o 19.00 h: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce (Marhefka - Slyško, Žákech), o 20.30 h: FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová (Vlk - Ádám, Pozor)

FK Senica - AS Trenčín (Smolák - E. Weiss, Jenčura), o 19.00 h: 1. FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava (hrá sa v NTC Poprad, P. Kráľovič - Balko, Lieskovský), FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Ružomberok (Pavlík - Mókoš, Ferenc)

