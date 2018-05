Po Good Angels končí aj KB Košice, prezident Sabol pomenoval najväčšie finálové sklamanie

KOŠICE 14. mája (WebNoviny.sk) - Tri roky trvala história basketbalového klubu KB Košice. "Býci" ju v najvyššej súťaži v nedeľu uzavreli ziskom striebra. Finálovú sériu s Levicami prehrali 1:4 na zápasy.

Postoje a dôvody rozhodnutia

Po štvrtom, treťom a druhom mieste už prvé nepríde. Klub v Eurovia SBL končí. Už pred mesiacom rovnaké rozhodnutie prijalo aj vedenie suveréna ženskej basketbalovej extraligy Good Angels Košice.

Prezident KB Košice František Sabol v stanovisku na klubovom webe ozrejmil svoje postoje aj dôvody rozhodnutia. V plnom znení ho uvádza aj web denníka Košice Dnes.



"Vážení basketbaloví priaznivci, v prvom rade by som rád poblahoželal mužstvu a divákom Levíc k zisku majstrovského titulu. Objektívne si to zaslúžili. Podľa mňa rozhodujúcim X faktorom boli zahraniční hráči. V družstve Levíc hrali veľmi dobre, v našom poväčšine nie. Moje osobné najväčšie finálové sklamanie sa volá Svetozár Stamenkovič," skonštatoval František Sabol k finálovej sérii.

Veľká kritika rozhodcov

K rozhodnutiu nepokračovať s tímom v najvyššej mužskej súťaži. Sabol otvorene napísal: "Nie je to reakcia na neúspech vo finále. Toto rozhodnutie sa rodilo dlho a veľmi ťažko. Umocnilo to veľmi medializované semifinále, často s neobjektívnymi vyjadreniami a článkami na našu adresu. Počas prebiehajúceho piateho a šiesteho zápasu som bol pracovne v zahraničí, ťažko sa to čítalo. Poslednou a definitívnou bodkou bola ´krádež´ nášho víťazstva v prvom domácom finálovom zápase pánmi rozhodcami, ktorí v závere tohto stretnutia sa vysmiali priamo do tvárí nám všetkým v košickej aréne. Po tomto zápase sme sa s hlavným sponzorom zhodli, že nemá význam ďalej pokračovať. Mám za to, že diváci nechodia na basketbal kvôli rozhodcom."



Sabol tvrdí, že za stavu 1:1 vo finálovej sérii oznámil svoje rozhodnutie nepokračovať v ďalšej sezóne trénerom, nie hráčom. "Chceli sme vyhrať finále. Jednoznačne najdôležitejšou skutočnosťou nášho ťažkého rozhodnutia je aplikácia Zákona o športe v praxi. Vždy som sa snažil konať zodpovedne, v novovzniknutých podmienkach by som bol nezodpovedným človekom a podpísať hráčske zmluvy, nekrytými financiami, ktorých je potrebné mať oveľa viac, by bolo nekorektné. Náklady na odvody zo mzdy u hráčov stúpnu o viac ako 50 %. Nevieme to realizovať. Priemerné mužstvo skladať nebudeme, je to proti mojej životnej filozofii. Času na diskusiu, korekciu, úpravu, prípadne zmenu v zákone bolo dosť. K realizácii nejakých zmien doteraz nedošlo."





