Plenárne zasadnutie o prerozdelení miest po brexite, zníženie počtu poslancov

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Prerozdelenie stoličiek v Európskom parlamente po odchode Veľkej Británie, podpora spitzenkandidátov pri výbere predsedu Európskej komisie, politika rozširovania či výzva na ukončenie striedania letného a zimného času sú témy, ktorými sa na svojom zasadaní bude zaoberať Európsky parlament.

Poslancov tiež čaká diskusia s európskou ministerkou zahraničných vecí Federicou Mogherini o západnom Balkáne. Plenárne zasadnutie bude od 5. do 8. februára v Štrasburgu. Informoval o tom tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov.

Diskusia prebehne v stredu

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mal počet poslancov EP znížiť zo 751 na 705, Slovensko by však malo získať o jeden mandát viac. Vyplýva to z legislatívnej iniciatívy, o ktorej budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu. V stredu ich čaká aj diskusia a hlasovanie o spitzenkandidátoch.





Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Európskej komisie, ktorý do kampane pred voľbami do EP v roku 2019 nevstúpi ako celoúniový kandidát na tento post. Obe tieto témy sú súčasťou celoeurópskej diskusie o Únii po brexite, ktorá momentálne prebieha. Týmto témam sa budú venovať aj premiéri a prezidenti na špeciálnom summite 23. februára v Bruseli.

Hneď v pondelok budú poslanci diskutovať a v utorok hlasovať o novej legislatíve proti neoprávnenému geografickému blokovaniu, ktorá by mala rozšíriť cezhraničný prístup k internetovému nákupu produktov, rezerváciám hotelového ubytovania, prenájmu automobilov alebo kúpe vstupeniek na koncerty, festivaly či do zábavných parkov.

Nová stratégia

Na programe majú aj hlasovanie o legislatívnom návrhu na rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Nová smernica by mala prispieť k naplneniu záväzkov, ktoré EÚ vyplývajú z parížskej klimatickej dohody.





V utorok za prítomnosti vysokej predstaviteľky EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federici Mogherini budú europoslanci hovoriť o novej stratégii, ktorá by mala priviesť krajiny západného Balkánu do Európskej únie. V zahraničnopolitickej oblasti sa budú venovať aj situácii ľudských práv v Turecku, situácii v Zimbabwe, Venezuele, finančnej situácii Agentúry OSN pre pomoc a podporu palestínskych utečencov.

O striedaní času budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Nelegislatívne uznesenie by mohlo Európsku komisiu vyzvať, aby predložila návrh na ukončenie striedania letného a zimného času v EÚ. Okrem toho ich čaká aj rozprava o budúcnosti EÚ s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom. Hovoriť budú aj o súčasnej reforme rumunského súdnictva, posilnení úlohy Európskej investičnej banky pri riešení migračnej krízy a budú hlasovať o odvolaní podpredsedu EP Ryszarda Czarneckého.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.