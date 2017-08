Plavčana by dočasne mohol nahradiť minister obrany, Danko o odvolaní vedel podľa Fica dopredu

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Pokiaľ nebude súčasne s odchodom ministra školstva Petra Plavčana navrhnutý nový minister, premiér Robert Fico poverí riadením ministerstva iného ministra za Slovenskú národnú stranu, pravdepodobne ministra obrany Petra Gajdoša.

Premiér to uviedol v rozhovore pre denník Pravda s tým, že o tejto veci komunikuje aj s Kanceláriou prezidenta. Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak by sa krízová situácia v koalícii opakovala, bude konať, a je jedno, či pôjde o ministra Smeru, SNS alebo Mosta-Híd. Fico okrem toho odmietol, že by Danko nevedel, že sa chystá Plavčana odvolať.



Predčasné voľby by nič nepriniesli

"Nebudem sa prehrabávať v tom, či mal na obrazovke dvanástu, alebo jedenástu hodinu. Som dostatočne skúsený politik, aby som robil kroky, ktoré sú prejavom úcty k mojim koaličným partnerom," pokračoval Fico s tým, že na odchode Plavčana bola medzi koaličnými lídrami zhoda, nezhoda bola len v načasovaní odchodu.

Premiér sa v rozhovore venoval aj téme koaličnej krízy, pričom predčasné voľby odmietol. "Predčasné voľby by nič nepriniesli. Naviac, keď si zrátate hlasy Smeru a Mosta-Híd, tak je po predčasných voľbách. Bez hlasov týchto dvoch strán predčasné voľby neprichádzajú do úvahy," povedal premiér. Fico zároveň nepredpokladá vývoj, že by predseda SNS Andrej Danko z politiky odišiel. "Andrej Danko je silným lídrom SNS. Chápem, že máme okamihy v živote, keď nejako uvažujeme, ale v tejto chvíli Slovensko inú možnosť ako pokračovanie v tejto koalícii nemá," uviedol ďalej premiér.





O vypovedaní Koaličnej zmluvy dopredu nevedel

Premiér Fico v rozhovore potvrdil, že nevedel o tom, že Danko sa chystá vypovedať Koaličnú zmluvu. Pokiaľ ide o dodatok k tejto zmluve, podľa Fica sa v ňom bude detailnejšie definovať riešenie rozdielnych názorov.

"Koaličná zmluva o tom hovorí len rámcovo a chceme preniesť určitý dialóg aj na nižšie stranícke úrovne, napríklad na kraje, pretože sa blížia voľby do vyšších územných celkov a naše stranícke štruktúry musia intenzívnejšie komunikovať," vysvetlil premiér.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.