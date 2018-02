Pitie týchto nápojov pred spaním vraj pomáha spaľovať tuk z brucha.

Ak by ste sa počas jarného obdobia chceli dostať do formy a mať v sebe viac energie, spáliť nejaké to kilo navyše a celkovo sa cítiť lepšie, vyskúšajte tieto jednoduché recepty na zdravé a chutné nápoje.

Uhorkový nápoj s aloe vera

Budete potrebovať: uhorku, petržlenovú vňať, citrón, trochu čerstvého zázvoru, 1PL aloe vera džúsu, 1/2 pohára vody



Ako na to?





Všetky prísady odšťavte a zmiešajte s džúsom a vodou. Vypite pred spaním počas troch týždňov, potom si dajte týždeň prestávku a pite znova.

Nápoj z hrušiek a šalvie

Budete potrebovať: 10 listov čerstvej šalvie, limetku, 250 ml hruškovej šťavy, 250 ml perlivej minerálky alebo sódy, 1 hrušku.



Ako na to?





Nakrájajte hrušku na kocky, limetku na mesiačky, a dajte do džbána. Pridajte šalviu a premiešajte vidličkou. Napokon pridajte hruškovú šťavu a minerálku.

Grepový nápoj so škoricou

Budete potrebovať: 500 ml grepovej šťavy, 500 ml perlivej minerálky alebo sódy, jeden pohár vody, 1 semienko anízu, dve paličky škorice, mätové listy, trochu cukru.



Ako na to?





Zmiešajte na panvici cukor, vodu a škoricu a uvarte sirup. Zohrievajte približne 10 minút, kým sa cukor úplne rozpustí. Nechajte vychladnúť a zmiešate so šťavou a perlivou minerálkou. Na ozdobu pridajte aníz a mätu.

Citronáda plná energie

Budete potrebovať: 5 citrónov, liter sódy, mätu a ľad



Ako na to?





4 citróny odšťavte a šťavu zmiešajte so sódou a mätou. Pred podávaním pridajte ľad a nakrájajte citrón.

Korenistý indický nápoj

Budete potrebovať: 4 limetky, zázvor podľa chuti, mätu, liter sódy, trochu cukru, ľad



Ako na to?





Limetky odšťavte, zmiešajte cukor s pol pohárom vody a zohrejte v panvici, kým sa cukor nerozpustí. Pridajte nastrúhaný zázvor a keď začne sirup vrieť, odstavte ho z ohňa. Keď sirup vychladne, pridajte šťavu z limetiek, ľad a sódu. Podávajte s mätou a čerstvo nakrájanou limetkou.





