Pilčíka v obci Lubina zasiahol strom, ratovali ho leteckí záchranári

BRATISLAVA/ TRENČÍN 10. septembra (WebNoviny.sk) - Leteckí záchranári boli dnes popoludní privolaní do obce Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom), do miestnej časti Salaše, kde zasiahol 54-ročného pilčíka strom do oblasti hlavy a hornej časti tela.





Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa spoločnosti AIR – TRANSPORT EUROPE Zuzana Hopjaková, prítomným svedkom sa zraneného muža podarilo zviesť na lúku, kde pristál záchranársky vrtuľník.

"Utrpel poranenie viacerých častí tela, predovšetkým hlavy a hrudníka a driekovej časti chrbtice. Po ošetrení a zafixovaní zranení lekárom leteckých záchranárov bol pacient v stabilizovanom stave rýchlo a šetrne vrtuľníkom prevezený do Fakultnej nemocnice v Nitre," uviedla.

