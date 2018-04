Pilčíka v lese v Hriňovej zavalil strom, zranenému pomáhali leteckí záchranári

BRATISLAVA/ BANSKÁ BYSTRICA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Na pomoc lesnému robotníkovi, na ktorého sa pri pílení zvalil kmeň stromu, leteli v sobotu ráno leteckí záchranári. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Air transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, už stý let banskobystrickej posádky leteckých záchranárov v tomto roku smeroval do lesa v Hriňovej (okres Detva), do lokality Poľana.



Lekára po prílete vysadili k zranenému z paluby vrtuľníka palubným navijakom. Privolaní hasiči museli zraneného 41-ročného muža spod zvaleného stromu najskôr s pomocou techniky vyslobodiť. Pilčík bol pri vedomí, utrpel poranenie oboch nôh s podozrením na zlomeniny členkov.

Lekár leteckých záchranárov mu poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a z terénu ich oboch evakuovali. Po preložení na palubu vrtuľníka bol zraneného v stabilizovanom stave letecky previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.





