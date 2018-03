Piatkové pochody prebehli podľa Zsolta Simona pokojne, má ale obavy, že súčasná vláda vydrží

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Zsolt Simon uviedol pre agentúru SITA, že je rád, že piatkové zhromaždenia prebehli pokojne a najmä v takom počte.

"Som nesmierne rád, že takému množstvu občanov tejto krajiny nie je jedno čo sa u nás deje. Preto, lebo na veci verejné nie je možné rezignovať. Navyše prebehlo to celé veľmi pokojne hoci sa pán premiér Fico s celým svojim ansáblom snažil od účasti odradiť. Inak by nestrašil s tým, že sa našli niekde na námestí v kríkoch dlažobné kocky," uviedol Simon.





"Ľudia včera prejavili obrovské odhodlanie a ja dúfam, že im, ale aj nám všetkým to vydrží, pretože je to dôležité pre naše deti a našich vnukov, aby mohli mať šancu na život v lepšej krajine," vyjadril obdiv Simon.

Podľa jeho slov by súčasná vláda nemohla vládnuť bez strany Mostu-Híd, obáva sa však, že Bugárovci by mohli napriek všetkým zverejneným podozreniam z posledného obdobia pokračovať v koalícii. "Nemám o strane Most-Híd žiadne ilúzie odvtedy čo sa pred dvoma rokmi dohodli s premiérom Ficom. Ja osobne si myslím, že súčasná vláda prežije tieto zemetrasenia a Most-Híd napokon zostane,".

Odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by podľa Simona stačilo minulý týždeň, v súčasnosti je podľa jeho slov legitímne žiadať odstúpenie aj premiéra Fica. "Odvolanie ministra vnútra by stačilo pred istou dobou, teraz je na mieste aj otázka odstúpenia predsedu vlády, pretože nám vyrobil medzinárodnú hanbu so svojimi konšpiračnými teóriami a mnoho iného," uzavrel Simon.

