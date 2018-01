Philippe Coutinho si prestupom do FC Barcelona splnil sen, kľúčom bola trpezlivosť a jeho túžba

BARCELONA 8. januára (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalový reprezentant Philippe Coutinho definitívne prestúpil z anglického FC Liverpool do španielskeho FC Barcelona. Transfer už potvrdili oficiálne internetové stránky spomenutých klubov.

Podľa webu "The Reds" podstúpil 25-ročný Brazílčan v metropole Katalánska zdravotnú prehliadku, po ktorej podpísal s "blaugranas" kontrakt na 5,5 roka. Zainteresované strany nezverejnili výšku odstupného. Podľa denníka AS dostane Liverpool za Coutinha 160 miliónov eur, čo by bol druhý najdrahší transfer vo futbalovej histórii. Známe sú podrobnosti týkajúce sa výstupnej klauzuly: prípadný záujemca o služby kreatívneho ofenzívneho záložníka bude musieť "zložiť na drevo" 400 miliónov eur.





"Chcem poďakovať FCB za trpezlivosť. Teraz som naozaj šťastný, splnil sa mi sen a dúfam, že sa mi podarí naplniť očakávania," povedal v pondelok Coutinho. Katalánci sa o jeho služby zaujímali už minulé leto, vtedy sa však ešte Liverpoolu podarilo udržať svoju hviezdu. "Robili čo mohli, napokon však pochopili, že chcem prestúpiť do Barcelony a splniť si sen," prezradil Coutinho.

"Nebolo to jednoduché. Kľúčom bola trpezlivosť a hráčova túžba. Musím poďakovať vedeniu LFC za ochotu vyjednávať, inak by transfer nebol možný. Teraz sa môžme tešiť, že sa k nám pridal jeden z najlepších futbalistov na svete," uviedol prezident FC Barcelona Josep Bartomeu.

Coutinho si na svoj debut v novom drese bude musieť počkať. Svalové zranenie ho totiž vyradilo z hry na približne tri týždne. Barcelone nepomôže ani na jar vo vyraďovacej časti Ligy majstrov, keďže v tejto súťaži už nastúpil za "The Reds". "Budem mať veľa príležitostí pomôcť tímu," dodal Coutinho.

