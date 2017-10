Petrohrad v Bratislave potvrdil rolu favorita a rozdrvil Slovan pred vypredaným hľadiskom

BRATISLAVA 27. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava podľahli na vlastnom ľade pred vypredaným hľadiskom favorizovaným hráčom SKA Petrohrad jednoznačne 0:5 v piatkovom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).





Skóre otvoril v 10. min strelou z prvej Nikita Gusev. O päť minút neskôr prekonal Jakuba Štepánka nechytateľnou strelou nad lapačku Sergej Širokov. Už po 17 sekundách druhej tretiny Petrohrad opäť zvýšil: z pravého kruhu skóroval Sergej Plotnikov a vyhnal z bránky domácich Jakuba Štepánka, ktorého nahradil Marek Mazanec.

Ani zmena gólmanov "belasým" nepomohla, v 27. min sa strelecky presadil Viačeslav Vojnov. Konečný rezultát stanovil v 51. min Jegor Rykov.

HC Slovan má v tabuľke KHL po 27 stretnutiach 25 bodov, najbližší duel odohrá 1. novembra na ľade Barysu Astana.





Kontinentálna hokejová liga

piatok:



HC Slovan Bratislava – SKA Petrohrad 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 10. Gusev (M. Maľcev), 15. Širokov (S. Kalinin, Koskiranta), 21. Plotnikov (Kovaľčuk, Zubarev), 27. V. Vojnov (Gusev), 51. Rykov (Barabanov, Rukavišnikov)

Vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Oskirko, Fatejev – Palej, Tomilov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan: Štepánek (21. Mazanec) – Ebert, Després, Sersen, Bačík, T. Voráček, Švarný, Barker – Řepík, Z. Boychuk, Kašpar – Colby Genoway, Viedenský, T. Hrnka – Skalický, A. Šťasný, Buchtele – J. Mikúš, Sádecký, Bezúch

Petrohrad: Koskinen – V. Vojnov, Zubarev, Gavrikov, Jakovlev, Rundblad, Chafizullin, Rukavišnikov, Rykov – Plotnikov, Prochorkin, Kovaľčuk – S. Kalinin, Koskiranta, Širokov – Barabanov, M. Maľcev, Gusev – Ketov, Kablukov, V. Tichonov

I. tretina



Hokejisti HC Slovan mali už v 3. min výhodu presilovej hry, podrazenie Michaila Maľceva však nevyužili a zverenci Olega Znaroksa sa pomaly začali dostávať do tempa. Hostia prevahu využili prvýkrát v 10. min, keď po peknej kombinácii v útočnom pásme Nikita Gusev prekonal Jakuba Štepánka.



Dominancia SKA pokračovala i po úvodnom góle a už o päť minút sa tešili hostia opäť – po prihrávke Sergeja Kalinina vystrelil švihom Sergej Širokov a nedal Štepánkovi šancu. V závere prvého dejstva mohli Petrohradčania svoj náskok zveľadiť, strelu Iľju Kovaľčuka i následnú delovku zneškodnil Štepánek.

II. tretina



Druhá tretina sa nezačala pre „belasých“ vôbec dobre, už po 17. sekundách zvýšil na 3:0 Sergej Plotnikov. Tretí inkasovaný gól vyhnal z bránky Štepánka, ktorého nahradil Marek Mazanec, ani ten si dlho neudržal čisté konto, v 27. min ho prekonal Viačeslav Vojnov v presilovej hre po faule práve českého brankára.



O desať minút neskôr mali príležitosť domáci hokejisti, Nick Ebert pálil príklepom od modrej iba do žŕdky. Veľkú šancu si vypracovali „belasí“ i v samotnom závere druhého dejstva, keď strela obrancu Simona Desprésa vypadla brankárovi Mikkovi Koskinenovi z lapačky a blízko bol nebezpečný Colby Genoway, fínsky brankár situáciu upokojil zaľahnutím puku.

III. tretina



V tretej tretine opäť od začiatku hýrili aktivitou hostia, v 44. min urobili chybu v rozohrávke a do šance sa dostal Marek Viedenský, opäť bol proti pripravený Koskinen. O tri minúty neskôr rozburácal vypredané tribúny Pavol Skalický, ktorý v pästnej výmene zložil Viktora Tichonova, obaja dostali dvojnásobný menší trest za hrubosť, ruský útočník k tomu inkasoval i dve minúty za vrazenie.



Slovanisti presilovku znovu nevyužili. Naopak, z gólu sa v 51. min radovali hokejisti SKA Petrohrad, keď prečíslenie využil Jegor Rykov. Jeho zásah ešte skúmal videorozhodca, proti regulárnosti nenašiel nič. Hostia v tlaku pokračovali až do konca, Mazanca však už neprekonali a stretnutie ovládli pomerom 5:0.



Hlasy po zápase:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Súper bol lepší po všetkých stránkach, tlačil nás stále viac a viac a v každej tretine boli aktívnejší ako my. To sa napokon ukázalo aj na výsledku.“



Oleg Znaroks (tréner Petrohradu): „Úspešne sme ukončili sériu zápasov a teraz máme čas, aby sme si oddýchli a pripravili sa na ďalšie stretnutia. Do olympiády je veľa času, ale na hráčoch je vidieť zvýšená motivácia.“



Pavol Skalický (útočník Slovana): „Trafil ma zozadu, bol som frustrovaný. Pobili sme sa a aj to patrí k hokeju, zobrali sme to chlapsky. V útoku mali veľkú silu – čo meno to pojem. Presilovky sme nevyužili, naopak oni premenili príležitosti a potom sa už hrá ťažko.“

