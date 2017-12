Petre Vlhovej obrovský slalom v Courcheveli nevyšiel, sústredí sa už na paralelný slalom

COURCHEVEL 19. decembra (WebNoviny.sk) - Sklamanie z 28. miesta v utorkovom obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli by si chcela Petra Vlhová vynahradiť lepším výsledkom v stredajšom atraktívnom paralelnom slalome v rovnakom stredisku. Slovenská reprezentantka utorkové preteky pokazila v 2. kole, po prvom figurovala na trinástej priečke. Namiesto útoku na prvú desiatku však po veľkej chybe prišiel prepad na takmer samý koniec výsledkovej listiny.

"Prvé kolo nebolo zlé, hoci nie úplne v poriadku. V tom druhom som sa už od začiatku necítila dobre, pred cieľom som spravila chybu a tam to už bolo stratené. Mrzí ma to, lebo každé preteky chcem zajazdiť čo najlepšie. Dnes to nevyšlo, ale nič sa nedá robiť. Sústredím sa na zajtrajšok," vravela Petra Vlhová do kamery RTVS.





Formát stredajších pretekov v paralelnom slalome pozostáva z dvoch častí. Najprv pretekárky absolvujú tzv. kvalifikačné slalomové kolo (13.00 h) a po ňom sa 32 pretekárok posunie do atraktívnej vyraďovačky paralelného slalomu (18.00 h). Petra Vlhová si pre kvalifikáciu vyžrebovala číslo 4, ale podľa pravidiel FIS ako členka elitnej slalomovej skupiny bez ohľadu na svoj výsledok bude mať istú účasť vo vyraďovacej časti a dokonca bude automaticky figurovať medzi šestnástkou nasadených. V kvalifikácii sa teda bude bojovať o to, kto budú súperky elitnej šestnástky slalomárok.

Podujatie má podobný formát ako tzv. mestské preteky, ktoré sa zatiaľ naposledy v rámci Svetového pohára jazdili v posledný januárový deň tohto roka vo švédskom Štokholme a Vlhovú vo štvrťfinále vyradila jej neskôr "strieborná" krajanka Veronika Velez-Zuzulová. "Paralelný slalom je lotéria, jedna chyba a som vonku. Budem sa snažiť ísť naplno, ale bude potrebné aj šťastie. Trénovala som predtým v Rakúsku dosť nielen slalom a ´obrák´, ale práve aj paralelný slalom," doplnila Petra Vlhová pre RTVS.

