Petra Vlhová si môže v St. Moritzi vylepšiť štvrté miesto, povolili preteky super G

ST. MORITZ 9. decembra (WebNoviny.sk) - Vo švajčiarskom St. Moritzi sa napokon predsa len bude jazdiť alpská kombinácia v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok.

Po piatkovom zrušení pre nevyhovujúce podmienky pre super G (jazdil sa iba slalom) v sobotu padlo rozhodnutie o uskutočnení pretekov v nedeľu. Super G sa začne o 10.30 h a slalomové kolo bude nasledovať o 13.30 h. Bude pri tom aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá zrušené piatkové preteky rozbehla 4. miestom v slalome.

Dvadsaťdvaročná Liptáčka tak predsa len absolvuje svoju kombinačnú premiéru vo Svetovom pohári skôr ako sa v tejto disciplíne všestrannosti predstaví na februárových ZOH v Pjongčangu.





Podľa štartovnej listiny bude mať v super G číslo 34, druhá Slovenka Barbara Kantorová sa dostane na trať ako päťdesiata prvá. Predstaví sa 67 pretekárok.

"Viacerí tomuto rozhodnutiu nerozumieme, ale je to tak. Pôvodne som mala mať voľno, ale nakoniec som dostala druhú šancu vylepšiť si to piatkové štvrté miesto zo slalomu. Piatkové preteky sú úplne zrušené a nedeľňajší super G sa bude rátať aj do kombinácie. Verím, že teraz to bude z mojej strany lepšie," vysvetlila Petra Vlhová na svojom facebookovom profile.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.