Petra Vlhová si chce vo Flachau napraviť chuť, momentálne bojuje sama so sebou

FLACHAU 8. januára (WebNoviny.sk) - Pred vstupom do lyžiarskeho areálu vo Flachau si fanúšikovia môžu pozrieť postery víťaziek miestneho slalomu.

Nechýba tam dvakrát Mikaela Shiffrinová, dvakrát Frida Hansdotterová a jeden usmievavý obrázok z najvrchnejšieho stupňa na pódiu tam má aj Veronika Velez-Zuzulová.

Vlhová bojuje sama so sebou

Pred dvoma rokmi na zjazdovke pomenovanej po megaúspešnom miestnom takmer rodákovi Hermannovi Maierovi triumfovala vcelku senzačne dokonca dvakrát v rozpätí štyroch dní, pričom druhé preteky boli náhradou za nemecký Ofterschwang. Tento rok bude skúsená tridsiatnička Velez-Zuzulová po septembrovom zranení kolena na štarte atraktívneho večerného slalomu chýbať, ale jej nasledovníčka Petra Vlhová bude mať tradične vysoké ambície.





A nič na tom nemení ani fakt, že na pódiové umiestnenie 22-ročná Liptáčka čaká spred Vianoc, keď bola vo francúzskom Courcheveli v paralelnom slalome druhá. Sériu piatych a štvrtých miest (Lienz, Oslo, Záhreb, Kranjska Gora) by rada zastavila práve vo Flachau a posunula sa na pódium. Pred dvoma rokmi tam pri triumfe Velez-Zuzulovej bola tretia a tiež sa postarala o historické slovenské double na pódiu v pretekoch SP.

"Teším sa do Flachau, chcem si tam napraviť chuť. Momentálne bojujem sama so sebou. Nie je to o technike, lyžiach, či zázemí, iba o mne. Všetci okolo mňa pracujú na 120% a stoja pri mne. Verím, že predvediem lepší výkon ako v Kranjskej Gore," uviedla Petra Vlhová po nedeľňajšom slalome v slovinskom horskom stredisku.

Siedmy štart vo Flachau

Atraktívny večerný slalom vo Flachau má hneď niekoľko špecifík. So začiatkom 1. kola o 18.00 h a druhého o 20.45 h je vôbec najneskorším v kalendári najtočivejšej disciplíny Svetového pohára žien. Rovnako celková dotácia 194 000 CHF, resp. 166 000 eur brutto je najvyššia spomedzi všetkých slalomov v SP. Víťazke pripadne z tejto čiastky až 79 000 CHF, čiže približne 67 600 eur.





"Musím sa nastaviť tak, že pred pretekmi pôjdem neskôr spať, aby sa moje telo prispôsobilo neskoršiemu štartu 2. kola pred deviatou večer. A aký je vo Flachau kopec? Stále to tam padá a sú tam terénne vlny, treba byť pripravený na všetko," uviedla Petra Vlhová.

Bude to pre ňu siedmy štart vo Flachau. Okrem spomenutého 3. miesta spred dvoch rokov tam bola ešte aj šiesta (2016) a sedemnásta (2015). Ostatné troje svoje vystúpenia nedokončila, hoci vlani sa nedobrovoľne lúčila v dobrej pozícii pred cieľom 1. kola. Zastavil ju špicar. "Cítila som sa dobre, bola som rýchla, chcela som útočiť na víťazstvo," povedala vtedy Vlhová. Ako bude po roku?

