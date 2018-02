Petra Vlhová sa teší na olympijský zjazd, je to úplne niečo nové

PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová pred stredajšou súťažou o medaily na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu dosiahla v utorkovom tréningu zjazdu žien 29. miesto.

Za najrýchlejšou Rakúšankou Ramonou Siebenhoferovou (1:40,67 min) zaostala o 2,74 sekundy. Druhá Slovenka Barbara Kantorová bola v utorok 44. s mankom 6,16 s na Siebenhoferovú. Druhý najlepší čas dosiahla Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,20 s), tretia bola Talianka Nadia Fanchiniová (+0,21 s).





Mladá Slovenka Vlhová sa už na zjazd teší. "Zajtra sa prvýkrát postavím na štart zjazdu. Je to úplne niečo nové, zábavné a rýchle, ale veľmi ma to baví, lebo stále sa môžem zlepšovať a hľadať miesta, kde sa da ísť rýchlejšie. Viem, že pre niekoho to je veľmi nebezpečné, ale chcem pokračovať v mojich snoch a posúvať sa ďalej. Robím to, čo ma baví, tak čo viac si môžem od života želať," napísala 22-ročná Liptáčka na facebooku.

