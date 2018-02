Petra Vlhová je zo seba sklamaná, v olympijskom slalome nepodala typický výkon

JANGPCHJONG 16. februára (WebNoviny.sk) - Sklamanie či skôr frustrácia sú zrejme správne slová, ktoré sa dali vyčítať z tváre Petry Vlhovej po pokazenom slalome v kórejskom Pjongčangu.

Od čerstvej olympijskej víťazky Švédky Fridy Hansdotterovej dostala takmer sekundu a to je príliš veľa na to, že talentovanú Slovenku všeobecne považovali za jednu z piatich-šiestich adeptiek na tri slalomové medaily.

“V prvom rade som sklamaná sama zo seba, že som nepodala môj typický výkon a nedokázala predviesť jazdy, na ktoré mám. Môj tím odviedol skvelú prácu, urobil pre mňa maximum. Máme len jednu šancu na olympiáde. O tom to je a ja som to nezvládla. Nechytila som sa najmä v 1. kole. Od prvých oblúkov som nenašla rytmus, ktorý mám, keď normálne jazdím,” skonštatovala Petra Vlhová pre slovenské médiá v Jangpchjongu.

Odmietla úvahy o zlej pripravenosti

Nehovorilo sa jej ľahko, frustrácia bola čitateľná a aj logická. Na vrchole sezóny dosiahla najslabší výsledok sezóny. V aktuálnom ročníku Svetového pohára bola najhoršie piata z pretekov, ktoré dokončila, a ako jediná v slalome dvakrát zdolala Mikaelu Shiffrinovú.





“Človek je frustrovaný z toho, že dostane už v prvom kole dve a pol sekundy namiesto pár stotín. Je potom ťažké nájsť motiváciu a podať dobrý výkon. Napriek tomu som sa snažila dať do toho sto percent, ale aj tak som nejazdila v druhom kole tak, ako viem,” priznala Vlhová.





Dvadsaťdvaročná Liptáčka odmietla úvahy o tom, že by bola zle pripravená alebo sa od rána cítila zle, čo mohlo ovplyvniť jej jazdy, najmä tú v 1. kole, ktorej chýbala iskra. Jazdila v nej akoby bez záujmu.

“Je to rôzne. Niekedy sa cítim zle a preteky sa mi vydaria a zase opačne. Nebrala by som to tak, ako bolo ráno. Ono je to o tom, ako sa človek cíti v daný moment. Toto je olympiáda. Máme jednu šancu, každý chce ísť naplno. Sem-tam niekto urobí drobné chyby a potom vyskočia outsiderky,” pokračovala Vlhová.

Pôjde ešte všetky disciplíny okrem zjazdu

Petra sa nechcela vyhovárať na okolnosti, akými boli počasie či neustále odklady súťaží. Odmietla aj to, že podľahla tlaku, ktorý vyplýva z dôležitosti olympijských hier.





“Každý si musí uvedomiť, že je to šport. Je ľahké povedať, že chcem medailu a budem o ňu bojovať. Druhá vec je to nejako potvrdiť a ísť naplno. Nie vždy sa to dá. Tlak robia len ľudia okolo. Ja som sa cítila dobre, ale niekedy to nejde tak, ako človek chce,” priznala.

Na otázku, či si môže vylepšiť ponurú olympijskú náladu napríklad dobrým umiestnením Slovenska v tímovej súťaži, ktorá uzatvorí zjazdársky program na ZOH 2018, odpovedala: “Tam je to najmä o tíme. Budem sa snažiť podať maximum a uvidíme, ako sa bude dariť. Zdá sa však, že dovtedy pôjdem asi všetky súťaže okrem zjazdu. Ten len v tréningoch. Ešte sa dnes porozprávam s trénerom, ale v pláne máme super G, tréningy zjazdu, kombináciu a tímovú súťaž.”

