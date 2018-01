Peter Sagan vynechá belgické klasiky, kde sa mu darilo. Hlavným cieľom sú cyklistické monumenty

ADELAIDE 15. januára (WebNoviny.sk) - Aj v roku 2018 sa slovenský cyklista Peter Sagan sústredí najmä na tri odlišné vrcholy - jarné klasiky, Tour de France a majstrovstvá sveta.

Súťažný kalendár trojnásobného a úradujúceho majstra sveta z tímu Bora-Hansgrohe je veľmi podobný tomu z vlaňajška s výnimkou niekoľkých včasných jarných klasík na belgickom území. Sagan vynechá februárové jednorazové preteky Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne-Brussels-Kuurne, na ktorých vlani finišoval ako druhý, resp. prvý. Do súťažného diania sa po nich zapojí 3. marca na krásnej talianskej klasike Strade Bianche so štartom aj cieľom v historickej Siene.

Túži po ďalších triumfoch

"Hlavný a najdôležitejší cieľ pre Petra Sagana budú jarné cyklistické monumenty, tzv. severské klasiky. Miesto v histórii cyklistiky už má ako trojnásobný majster sveta. Teraz túži po ďalších triumfoch na monumentoch," cituje portál Velonews trénera tímu Bora-Hansgrohe Patxiho Vilu.





Po famóznom víťazstve na majstrovstvách sveta v Bergene vlani v septembri Sagan predčasne ukončil sezónu a sústredil sa na oddych a príchod na svet prvorodeného syna Marlona. Práve aj on je dôvod, prečo čoskoro 28-ročný rodák zo Žiliny vynechá skoré belgické klasické preteky. "V časovo nabitom období náročných jarných pretekov a sústredení vo vysokej nadmorskej výške si chce nájsť čas na to, aby bol s rodinou," tvrdí špecializovaný portál Velonews.

Ideálna príprava

Aktuálne je Sagan už takmer dva týždne v slnečnej Austrálii, kde má za sebou aj úspešný vstup do ročníka 2018, v nedeľu triumfoval na prípravnom kritériu People´s Choice Classic v Adelaide (51 km), ktoré bolo tradičným predkrmom pred úvodným etapovýmm podujatím WorldTour v roku 2018 Tour Down Under.

"Naberiem mnoho kilometrov v dobrom počasí a pritom žiadny zbytočný stres, pre mňa ideálna príprava na dôležité preteky tejto sezóny," nechal sa počuť Peter Sagan pred pretekmi Tour Down Under, ktoré sa úvodnou etapou začnú už v utorok 16. januára.

Program Petra Sagana v roku 2018 do Tour de France:



Tour Down Under (Aus.) / 16.- 21. januára

Strade Bianche (Tal.) / 3. marca

Tirreno – Adriatico (Tal.) / 7.- 13. marca

Milano – San Remo (Tal.) / 17. marca

E3-Harelbeke (Belg.) / 23. marca

Gent – Wevelgem (Belg.) / 25. marca

Okolo Flámska (Belg.) / 1. apríla

Scheldeprijs (Belg) / 4. apríla

Paríž-Roubaix (Fr.) / 8. apríla

Okolo Kalifornie (USA) / 13.- 19. mája

Tour de Suisse (Švaj.) / 9.- 17. júna

Tour de France (Fr.) 7.- 29. júla

