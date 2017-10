Peter Sagan sa stal otcom, s manželkou Katarínou majú syna Marlona

MONAKO 25. októbra (WebNoviny.sk) - Trojnásobný majster sveta v cyklistických pretekoch s hromadným štartom Peter Sagan (27) sa stal otcom. Jeho manželka Katarína (28) priviedla na svet syna, rodičia mu dali meno Marlon.

"Naša rodina sa dnes rozrástla! S Katkou sme veľmi šťastní, že vám môžeme oznámiť narodenie Marlona. Náš syn aj Katka sú v poriadku," skonštatoval Sagan prostredníctvom sociálnych sietí.

Syn po takmer dvoch rokoch od svadby

Katarína Saganová rodila v Monaku. O tom, že prominentný pár čaká svojho prvého potomka, oznámili manželia 20. júna tohto roku. Malý Marlon sa narodil takmer po dvoch rokoch od svadby Saganovcov, ktorá sa uskutočnila 11. novembra 2015.





Správa o narodení dieťaťa spôsobila v rodine nadšenie. Pre Katkiných rodičov to je prvé vnúča. "Keď sme sa to dozvedeli, bolo to krásne, dojímavé a príjemné. Čakali sme na to dlho a o to viac si to užívame,“ opísala svoje pocity ešte pred pôrodom Katkina mama Iveta Smolková, cituje ju web cas.sk.

Chýbal na galavečere UCI

Peter Sagan po dovŕšení majstrovského zlatého hetriku v septembri na svetovom šampionáte v nórskom Bergene ukončil sezónu s vysvetlením, že chce byť so svojou manželkou pred pôrodom aj počas neho.

Z rovnakého dôvodu sa nezúčastnil na utorkovom galavečere UCI v čínskom Kuej-lin, kde vyhlasovali najlepších cyklistov roka 2017. Sagan ako majster sveta sa prítomným prihovoril aspoň na diaľku, že ďakuje za podporu. Svoju neúčasť vysvetlil radostným očakávaním, ktoré sa čoskoro naplnilo.

