Peter Sagan je v v Top 5 rebríčka UCI World, pozíciu v hodnotení World Tour môže ešte vylepšiť

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Juhoafrický cyklista Daryl Impey je lídrom rebríčka UCI World Tour aj v závere februára. Jazdec austrálskeho tímu Mitchelton-Scott získal dosiaľ 800 bodov, z toho 500 za triumf na úvodných pretekoch sezóny Tour Down Under. Na druhom mieste je so ziskom 460 bodov Austrálčan Richie Porte, ktorý háji farby BMC Racing.

Tretia pozícia so 400 bodmi patrí Belgičanovi v službách Quick-Step Floors Driesovi Devenynsovi. Slovenský trojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan jazdiaci v drese Bora-Hansgrohe má stále na konte 100 bodov a nachádza sa na priebežnej 30. pozícii. Svoje umiestnenie bude môcť vylepšiť už v sobotu, zúčastní sa na klasike Strade Bianche v Toskánsku.

V poradí tímov vedie Quick-Step Floors s náskokom 113 bodov pred zoskupením Mitchelton-Scott, tretia je Bora-Hansgrohe s mankom 346 bodov.



Dvadsaťosemročný Peter Sagan je zároveň na štvrtom mieste hodnotenia UCI World, ktoré zaviedla Medzinárodná cyklistická únia (UCI) len pred dvoma rokmi a počítajú sa tam kontinuálne výsledky zo všetkých pretekov pod hlavičkou UCI. Sagan má 2919 bodov. Belgický líder Greg van Avermaet má 3839 bodov, druhý Brit Christopher Froome 3682. Poradiu krajín dominujú Taliani pred Belgičanmi a Francúzmi, Slovákom patrí 16. priečka.

Rebríčky UCI World Tour a UCI World k 25. februáru 2018:

UCI World Tour

Jednotlivci: 1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 800 bodov, 2. Richie Porte (Aus.) 460, 3. Dries Devenyns (Belg.) Quick-Step Floors 400, 4. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates 370, 5. Elia Viviani (Tal.) Quick-Step Floors 362, 6. Jay McCarthy (Aus.) Bora-Hansgrohe 340, ... 30. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 100

Tímy: 1. Quick-Step Floors 1169, 2. Mitchelton-Scott 1056, 3. Bora-Hansgrohe 823, 4. BMC Racing 787, 5. Astana 729, 6. Sunweb 677

UCI World

Jednotlivci: 1. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing 3839 bodov, 2. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 3682, 3. Alexander Kristoff (Nór.) UAE Team Emirates 3002, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 2919, 5. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 2880, 6. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 2750,... 509. Erik Baška, Bora-Hansgrohe 151,... 591. Patrik Tybor, Dukla Banská Bystrica 127, ... 1068. Juraj Sagan (všetci SR) Bora-Hansgrohe 54

Krajiny: 1. Taliansko 14 677, 2. Belgicko 14 384, 3. Francúzsko 12 541, ... 16. Slovensko 3447

