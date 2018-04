Peter Kažimír chce zaviesť digitálnu daň, diskutoval s ministrami financií krajín Európskej únie

BRATISLAVA/ SOFIA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Daňové otázky a daňová politika boli hlavnou témou druhého dňa neformálneho stretnutia ministrov financií členských krajín Európskej únie sa v hlavnom meste Bulharska Sofii.

V dvoch pracovných blokoch sa šéfovia financií venovali diskusii o možnostiach a nástrojoch zlepšenia výmeny informácií a použitia informačných systémov cielených na zlepšenie výberu daní. Agentúru SITA o tom informoval v správe tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

Digitálna daň aspoň na národnej úrovni

Druhý blok diskusie bol venovaný možnému zdaneniu tzv. „digitálnej ekonomiky“ a výzvam s tým súvisiacim. Táto debata nadväzuje na balík návrhov opatrení, ktoré v marci tohto roka zverejnila Európska komisia. „Zavedenie tzv. digitálnej dane sa na európskej úrovni tak skoro neuskutoční. Dosiahnuť konsenzus v daňových otázkach na európskej úrovni nie je práve tá najjednoduchšia vec na svete,“ cituje tlačová správa z MF SR vyjadrenie podpredseda vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra pred začiatkom rokovania. Podľa Kažimíra by sme to však radi „zaviedli na národnej úrovni, a to plne v súlade s odporúčaniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)“.

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír spoločne s kolegami členských krajín Európskej únie v piatok 27. apríla odštartovali dvojdňové neformálne zasadnutie v Sofii, ktoré s koná v rámci bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. Samotnému informal ECOFIN predchádzalo stretnutie ministrov financií členských krajín eurozóny (Eurogroup/ Euroskupina).

Grécko odprezentovalo stratégiu rastu

Na piatkovej Euroskupine Grécko odprezentovalo svoju stratégiu rastu na najbližšie roky, čím ministri odštartovali diskusiu o smerovaní Grécka po skončení, v poradí už tretieho záchranného programu v auguste tohto roka. Ministri sa v piatok venovali aj trendom a situácii rastu miezd a mzdových politík v Európe v kontexte pokračovania oživovania ekonomík. Vo všeobecnosti sa zhodli na nutnosti efektívnosti a flexibilite trhov práce pri zachovaní nutnej ochrany zamestnancov. Témou rozhovorov bola aj reforma Európskej únie, možnosti urýchlenia konvergencie medzi členskými krajinami EÚ, problém roztrieštenosti kapitálových trhov v EÚ.

Bulharská vláda v Sofii oznámila záujem o členstvo v eurozóne. Európska komisia, ústami komisára Pierre Moscovici, zodpovedného za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, privítala záujem Bulharska, no zároveň upozornila, že sa nie je kam ponáhľať a Sofia má spoločne s EK pracovať v čo najdokonalejšej príprave na prijatie eura.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.