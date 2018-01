Peter Cehlárik vynechal pre zranenie 16 zápasov v NHL, vedenie Bostonu ho poslalo na farmu

BOSTON 2. januára (WebNoviny.sk) - Vedenie Bostonu Bruins v severoamerickej NHL stiahlo slovenského hokejistu Petra Cehlárika z listiny zranených hráčov a poslalo ho do tímu Providence v nižšej AHL. Oznámil to generálny manažér Bruins Don Sweeney. Prvý zápas po zranení by mal Cehlárik absolvovať na farme už v piatok proti Hartfordu Wolf Pack.





Dvadsaťdvaročný krídelník vynechal ostatných 16 zápasov Bostonu pre zranenie dolnej časti tela, ktoré utrpel 24. novembra proti Pittsburghu Penguins. Predtým nazbieral dva body za gól a asistenciu v piatich stretnutiach profiligy. V drese Providence pridal 6 bodov (3+3) v šiestich dueloch.

