Pellegriniho vláda schválila viac peňazí pre opatrovateľov, návrh zákona však obsahuje zmenu

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Základná suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by mala od začiatku júla tohto roka stúpnuť o 120,01 eura na 369,36 eura. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie by sa mu mala pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura.

Príspevky na opatrovanie tak už nemajú byť naviazané na životné minimum, ale majú byť stanovené pevnou sumou s možnosťou ich každoročného zvýšenia nariadením vlády. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý v piatok schválila vláda.

Zásadná pripomienka z ministerstva financií

Ministerstvo práce a sociálnych vecí po zásadnej pripomienke rezortu financií upustilo od zámeru naviazať sumy príspevkov na opatrovanie na výšku minimálnej mzdy. Rezort práce chcel pritom týmto krokom zabezpečiť vyšší medziročný rast opatrovateľských príspevkov.

Podľa pôvodného legislatívneho návrhu totiž mala základná suma príspevku na opatrovanie od júla tohto roka tvoriť 76,95 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 79,44 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 81,66 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov.

Znamenalo by to, že suma príspevku by sa od siedmeho mesiaca tohto roka zvýšila o 120,01 eura na 369,36 eura, od júla budúceho roka o 35,79 eura na 405,15 eura a od júla 2020 o 35,82 eura na sumu 440,97 eura.



Rovnaká zmena nastala aj pri opatrovateľoch, ktorí sú poberateľmi dôchodku. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie sa mu podľa pôvodného návrhu mala od júla tohto roka pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura, od júla budúceho roka o 17,87 eura na 202,58 eura a od júla 2020 o 17,91 eura na 220,49 eura.

Príspevok pre poberateľov dôchodkovej dávky mal od júla tohto roka dosahovať 38,48 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 39,72 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 40,83 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov. Nový návrh však ráta už len s tým, že sa suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýši od júla tohto roka o 92,19 eura na 184,71 eura.

Hodinovú mzdu môže zvýšiť vláda nariadením

Novelou zákona sa zavádza mechanizmus poskytovania tohto peňažného príspevku za celý mesiac, v ktorom opatrovaná fyzická osoba s ŤZP zomrela. Pri stanovení výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu rezort práce navrhuje zmeniť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie z 1,39 % sumy životného minima (aktuálne 2,78 eura) pre jednu plnoletú fyzickú osobu na pevnú sumu 2,82 eura.



Výšku hodinovej sadzby by mohla zvýšiť vláda nariadením. Rozširuje sa tiež okruh fyzických osôb s ŤZP odkázaných na pomoc inej osoby, ktorým bude možné poskytnúť peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Sú to osoby s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa má rozšíriť okruh osôb, ktorým bude možné vyhotoviť takýto preukaz. Ide o osoby s ŤZP, ktoré majú niektorý zo zdravotných stavov uvedených v navrhnutej novej prílohe zákona ustanovenej na tento účel.

