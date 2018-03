Pellegrini začal rokovania o novej vláde, vyjadril sa aj k podpáleniu centrály Smeru-SD

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Peter Pellegrini, ktorého prezident Andrej Kiska vo štvrtok poveril zostavením vlády, v piatok začal rokovania o zložení nového kabinetu. Rokovania budú pokračovať počas víkendu.

"Už teraz vás môžem uistiť, že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to bude vláda, ktorá bude pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude vláda, ktorá upokojí situáciu v našej krajine," uvádza sa v stanovisku Pellegriniho, ktoré agentúre SITA poskytol jeho poradca Martin Dorčák.





Pellegrini sa zároveň vyjadril aj k podpáleniu straníckej centrály Smeru v Žiline.

"Vždy som rešpektoval a budem rešpektovať, aby každý z nás mohol vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor. Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu. A preto vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať, aby ste počas stretnutí na námestiach nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu vyprovokovať, aby ste si na seba dávali pozor a hlavne aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako sa v demokratických krajinách patrí," uviedol ďalej dezignovaný premiér.





Doterajší premiér Robert Fico vo štvrtok poobede odovzdal svoju rezignáciu na post predsedu slovenskej vlády do rúk prezidenta Andreja Kisku. Prezident demisiu prijal. Hlava štátu zároveň poverila zostavením novej vlády doterajšieho vicepremiéra Petra Pellegriniho. Do zostavenia novej vlády zostáva Fico premiérom v demisii.

