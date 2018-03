Pellegrini v prejave v parlamente poďakoval Kiskovi, priblížil ciele vlády a ukázal špáradlo

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Peter Pellegrini žiada parlament o vyslovenie dôvery novej vláde. Povedal to vo svojom vystúpení v Národnej rade SR.

„Včerajšie (štvrtkové, pozn. red.) vymenovanie novej vlády považujem za míľnik, ktorý by mal ukončiť nepokoj na Slovensku a opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť politikov,“ vyhlásil Pellegrini.





"Programové vyhlásenie vlády preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej, ciele ostávajú identické. Predchádzajúci kabinet viaceré ciele už splnil a v ďalších sa priblížil k ich naplňovaniu. Moja vláda je pripravená okamžite pracovať. Od svojich kolegov očakávam viac ako 100-percentný výkon," povedal s tým, že ťažiskom je rast životnej úrovne, debyrokratizácia štátu, ekonomický rast spojený so zodpovedným hospodárením. Pellegrini chce, aby vláda čím skôr začala opäť robiť pre ľudí.

Poďakovanie prezidentovi

Pellegrini pripomenul, že vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rozpútala medzi ľuďmi nevídané emócie a pretavila sa aj do politickej krízy.

"Smrť zasiahla nás všetkých. Vzhľadom na profesiu mladého žurnalistu som tento čín vnímal ako útok na demokratické piliere štátu a na slobodu prejavu," uviedol s tým, že nám tu zostala povinnosť vyšetriť dvojnásobnú vraždu a potrestať vinníkov.





Apeluje na všetkých, aby nechali vyšetrovateľov a políciu robiť si svoju prácu. Medzinárodný vyšetrovací tím vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude podľa neho zárukou odstupu od politických a mediálnych tlakov.

Premiér Pellegrini sa zároveň poďakoval prezidentovi, že „rešpektoval zásady ústavy a nepodľahol mediálnym a politickým tlakom na jej demontáž a zmenu z parlamentného systému na prezidentský“. Dodal, že by privítal, ak by programové vyhlásenie podporila aj opozícia. Považoval by to za prejav štátnickosti. „Ale toho sa, asi, dnes nedožijeme,“ povedal.

Slová novinárom

V závere svojho prejavu Pellegrini adresoval slová novinárom stojacim na balkóne rokovacej sály. „Vždy budem brániť slobodu prejavu, vždy si budem vážiť odbornú prácu investigatívnych novinárov a asi si budeme musieť zvyknúť aj na tých, ktorí sú schopní aj dva dni sa investigatívne venovať takto zabalenému špáratku,“ povedal Pellegrini a z vrecka svojho saka vytiahol špáradlo.





Počas pondelkovej tlačovej konferencie Pellegriniho s jeho koaličným partnerom Bugárom (59), vypadol novému premiérovi zo saka podozrivý predmet. Pellegrini si najskôr z vrecka vyťahoval len mobilný telefón, no spolu s ním na stôl padol aj podozrivý predmet. Zatiaľ čo Bugár na zlomok sekundy stuhol a následne si ústa len zakrýval rukou, Pellegrini dokončil rozhovor so svojim hovorcom Dorčákom. A Slováci sa na sociálnych sieťach okamžite začali pýtať, čo mu to vypadlo z vrecka?





"Pánovi Pellegrinimu vypadlo z vrecka špáratko v papierovom obale. To je absolútny nezmysel," odpovedal hovorca Pellegriniho Martin Dorčák na otázku, čo hovorí na špekulácie o droge.









Nová vláda Petra Pellegrini vo štvrtok schválila svoje programové vyhlásenie. Vypadli z neho časti o príprave slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Takisto sa zmenil aj úvod, ktorý reflektuje spoločenskú situáciu. Po zasadnutí vlády o tom informoval premiér Pellegrini.

„Keďže je to vláda, ktorá má dokončiť obsah programového vyhlásenia vlády, tak sa samotný dokument nemení, ale vyzeralo by to divne, ak by to obsahovalo ustanovenia o predsedníctve,“ povedal Pellegrini. Ako vysvetlil, tieto časti iba vypadli, nenahradili ich časťami o predsedníctve v OBSE či iných organizáciách.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.