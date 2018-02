Pekarík s Dudom pomohli pribrzdiť rozbehnutý Bayern, zápas skončil bezgólovou remízou

MNÍCHOV 25. februára (WebNoviny.sk) - Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov v sobotňajšom dueli 24. kola tamojšej najvyššej súťaže 2017/2018 iba remizoval doma s Herthou Berlín 0:0, jeho séria triumfov v súťažných dueloch trvajúca od konca novembra sa skončila na hodnote 14.

Hertha hrala šikovne

K cennému bodu pre hostí prispeli aj dvaja slovenskí reprezentanti v tíme "starej dámy" - Peter Pekarík strávil na ihrisku celé stretnutie, Ondrej Duda naň vybehol v 80. min. Mníchovčania sú naďalej neohrozenými lídrami tabuľky so 60 bodmi, Hertha je na 11. mieste (31).



Napriek tomu, že diváci v Allianz Arene nevideli ani jeden gól prvýkrát od apríla 2012, tréner domácich Jupp Heynckes nebol príliš sklamaný. "S týmto bodom dokážeme žiť, mužstvu nemám čo vyčítať. Boli sme odhodlaní pobiť sa o dobrý výsledok a mali sme príležitosti, ktoré sme nevyužili, najmä do prestávky. Prístup k povinnostiam však bol dobrý. Bolo to ťažké, Hertha hrala šikovne v obrane.Strelecky sme sa nepresadili, ale sú aj také dni," povedal po stretnutí 72-ročný rodák z Mönchengladbachu.

Nebolo možné urobiť viac

Skúsený kouč si nezveľadil osobný rekord, keďže jeho tím si nepripísal 15. súťažné víťazstvo v rade. Omnoho viac ho mrzela indispozícia Kingsleyho Comana. Francúzsky krídelník v 68. min vystriedal krajana Francka Ribéryho a v 75. min si pri súboji s Pekaríkom privodil zranenie nohy.



"Podvrtol si členok, ale väzy nie sú poškodené. V najbližších dňoch uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Lekár si nemyslí, že je to vážne," doplnil Heynckes.Hertha v treťom ligovom dueli s Bayernom po sebe neprehrala. Takúto bilanciu s Bavormi momentálne nemá žiadny účastník I. bundesligy. "Čo sme si z pohľadu defenzívy naplánovali, to sme aj zvládli.

Možno dva- či trikrát sme súperovi poskytli viac priestoru a pripustili sme hrozbu pre našu bránku. V útoku sme boli nepríjemní, ale nepodarilo sa nám lepšie dotiahnuť brejky. Nebolo možné urobiť viac, takže musíme byť veľmi spokojní," skonštatoval po stretnutí berlínsky kormidelník Pál Dárdai.

