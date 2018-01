Pekári vítajú vyššie príplatky, žiadajú však upraviť ceny chleba a pečiva podľa nákladov

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí pekári vítajú pripravený návrh na zvýšenie príplatkov za prácu počas víkendov, v noci a počas sviatkov, no apelujú na vládu, aby začala konať aj pri úprave zákona o cenách, ktorý stanovuje minimálne ceny, za ktoré by mali chlieb a pečivo dodávať do obchodov.

Ceny budú odrážať skutočné náklady

„Rada pekárov SR, ktorá združuje 12-tisíc pekárov na našom trhu, avizovala vo svojich pripomienkach k predkladanému návrhu, že akékoľvek zvýšenie príplatkov bude musieť byť vykompenzované zvýšením vstupnej ceny výrobkov. A to tak, že sa legislatívne upravia minimálne odbytové ceny chleba a pečiva, t. j. ceny sa budú odrážať od skutočných nákladov, ktoré máme na výrobu. Tie, o ktorých hovorí aktuálna legislatíva, sú štyri roky staré a ďaleko za skutočnými nákladmi,“ hovorí predseda Rady pekárov SR Vojtech Gottschall.





Pekári na Slovensku hovoria, že majú čoraz väčší problém absorbovať nízke odbytové ceny, každoročne sa zvyšujúcu minimálnu mzdu, rast cien vstupov a najnovšie aj vyššie príplatky. Neaktuálnosť zákona o cenách ich údajne výrazne brzdí vo vyjednávaniach o dodávkach základných pekárenských výrobkov – chleba a pečiva, do niektorých obchodných reťazcov.

Roky sa ceny výrobkov nemenili

Za súčasného legislatívneho stavu je úprava ich cien závislá od dohody dodávateľa s odberateľom, pričom štát do tejto cenotvorby nezasahuje, no v rokovaniach sú pekári podľa ich tvrdení často neúspešní.

„Obchodníci často odmietajú zvýšiť predajné ceny na pultoch a roky sa ceny základných pekárenských výrobkov nemenia. Pre pekárov je to veľký problém – my si vyššie náklady nemáme kde pretaviť, no obchodník má vďaka širokému sortimentu príležitosti na pretavenie nákladov omnoho väčšie. Ide v podstate o patovú situáciu, ktorú by pomohla vyriešiť cenová regulácia, a teda určenie minimálnych odbytových cien vo forme ekonomicky oprávnených nákladov,“ dodal predseda Rady pekárov SR Vojtech Gottschall.





Pekári rovnako požiadali vládu o zásadnú podporu ich návrhov pri príprave zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom navrhovaného zákona by podľa pekárov malo byť zásadné zlepšenie pozície dodávateľov vo vzťahu k odberateľom a prísnejšie posudzovanie nekalých obchodných praktík.

