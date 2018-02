Paulína Fialková hodnotí olympiádu pozitívne, z katastrofálnej streľby v mixe už nerobí tragédiu

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Po trojnásobnej medailistke Anastasii Kuzminovej bola druhá najúspešnejšia slovenská biatlonistka i športovkyňa na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu Paulína Fialková.

Dvakrát sa umiestnila na piatej priečke (vo vytrvalostných pretekoch na 15 km a v štafete žien na 4x6 km), raz atakovala elitnú desiatku a skončila iba jedno miesto mimo nej (rýchlostné preteky na 7,5 km). Okrem toho bola 21. (preteky s hromadným štartom na 12,5 km) a 38. (stíhacie preteky na 10 km).

Ženská štafeta bola veľmi emotívna

"Najväčším zážitkom pre mňa bola ženská štafeta, tá bola pre mňa veľmi emotívna. Každá jedna z nás predviedla skvelý výkon a nikto nečakal piate miesto. Takto vysoko ženská štafeta už veľmi dlho neskončila a ani ja som to ešte nezažila, takže som na nás veľmi hrdá," povedala P. Fialková na sobotňajšom večernom brífingu v Bratislave.





Rodáčka z Brezna dosiahla v Pjongčangu výborné výsledky napriek tomu, že v úvode podujatia ju trápili zdravotné problémy. Prvou súťažou, ktorú absolvovala, boli rýchlostné preteky a všetkých šokovala 11. miestom. "Šprint ma prekvapil, pretože pár dní pred ním som bola chorá a vôbec som nečakala taký dobrý vstup do olympiády. To ma povzbudilo do jej ďalšieho priebehu," opísala 25-ročná slovenská reprezentantka.

Vo vytrvalostných pretekoch na 15 km zažiarila ešte viac a skončila piata. Táto súťaž Fialkovú nadchla, ale paradoxne ju i zamrzela. "Veľmi ma to potešilo, ale zostala som aj sklamaná, pretože som siahala na medailu, napokon to nevyšlo. Aj piate miesto je skvelé a mám sa z čoho odraziť," okomentovala Fialková, ktorá došla do cieľa s mankom 1:02,3 min na víťazku Hannu Öbergovú zo Švédska. Slovenska vie, čo ju pripravilo o medailu. "Asi jedna rana na prvej položke. Ak by som to trafila, zrejme by bola medaila. Samozrejme, spraviť iba jednu chybu vo vytrvalostných pretekoch je dobrý strelecký výkon," dodala.

Neubránila sa slzám v priamom prenose

Po úspechoch však prichádzajú aj pády a tak to bolo i v prípade Paulíny Fialkovej, Po dobrých výkonoch "vybuchla" v miešanej štafete. Zo Slovákov sa postavila na štart ako prvá a mala katastrofálnu streľbu. Tím SR napokon ani nedokončil. Pre veľký časový odstup ho po predstihnutí o kolo stiahli z trate. Sympatická biatlonistka okamžite hovorila, že ju to mrzí najmä z tímového pohľadu, neubránila sa slzám v priamom prenose. "Teraz už viem, že sa nestala žiadna tragédia. Je mi to ľúto, ale iba voči členom celej štafety. Z osobného hľadiska ma to až tak veľmi netrápi, pretože ma to neskutočne posunulo ďalej," povedala s chladnou hlavou.



S nevydarenou streľbou sa dokázala psychicky vyrovnať veľmi rýchlo i v Pjongčangu, už o pár dní neskôr opäť rozbiehala slovenskú štafetu, tentokrát ženskú. "Prvé emócie boli také, že som sa bála znovu nastúpiť na štart, aby sa nezopakovalo niečo podobné," priznala P. Fialková a dodala, že dopredu ju hnali i priaznivé ohlasy z vlasti. "Dostala som množstvo pozitívnych správ. Nemala som na výber: iba sa tam znova postaviť a robiť to, čo viem. Aj sa mi ti podarilo. Bolo to pre mňa dôležité a naozaj všetkým ďakujem," povedala úprimne.

Z kórejských zimných olympijských hier si staršia zo sestier Fialkových odniesla pozitívny dojem a verí, že o štyri roky v Pekingu sa umiestni ešte lepšie. "Olympiádu ako takú hodnotím pozitívne. Boli veci, ktoré mi vyšli lepšie, iné zase menej. K dokonalosti mi ešte chýbajú štyri roky. Budem sa snažiť pripraviť sa tak, aby som to zvládla čo najlepšie," zakončila s humorom Fialková.

