Parlament schválil novelu zákona o vnútornej organizácii a fungovaní pozemkových spoločenstiev

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Fungovanie pozemkových spoločenstiev by sa malo upraviť. Poslanci Národnej rady SR totiž v stredu schválili novelu zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Skúsenosti z aplikačnej praxe

Novela sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, či zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov. Účinnosť je nastavená na 1. júla tohto roka.



Schválený materiál musí ešte podpísať prezident.Schválené zmeny majú podľa predkladateľa zásadným spôsobom zasiahnuť do konania okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detailnejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy. "Návrh zákona reaguje jednak na skúsenosti z aplikačnej praxe zákona tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane pozemkových spoločenstiev a ich členov a jednak na dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo), ktoré pretrvávajú v našom právnom poriadku ako určitý anachronizmus feudálneho práva," uviedlo ministerstvo.

Nadobúdanie vlastníctva

Návrhom sa upravujú aj možnosti novej ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, a to najmä tým, že sa vytvárajú a posilňujú možnosti usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti, ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom. Okrem iného to má pôsobiť proti nadobúdaniu vlastníctva týchto podielov v prospech tretích osôb, ktoré získavajú vlastníctvo lesných pozemkov so špekulatívnymi zámermi.

