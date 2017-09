Parašutista dopadol počas prehliadky medzi divákov, zranil dvoch ľudí

PRAHA 23. septembra (WebNoviny.sk) - Pri skupinovom parašutistickom zoskoku počas vojenskej prehliadky v Prahe dopadol jeden z vojakov medzi divákov, pričom zranil seba aj ďalších dvoch ľudí vrátane dieťaťa.

Nehoda sa stala v sobotu počas Dňa s Armádou na Letenskej pláni. "Pre nepredpokladaný poryv vetra došlo k tomu, že výsadkár, ktorý mal dopadnúť do vopred označenej plochy, spadol na oplotenie, za ktorým stáli diváci," uviedla pre portál iDNES.cz hovorkyňa Generálneho štábu Armády Českej republiky (ČR) Vlastimila Cyprisová.

Hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová potvrdila, že záchranári ošetrili dvoch pacientov.

"Tridsaťšesťročného muža s pomliaždeným chrbtom a nohami odovzdali záchranári do Ústrednej vojenskej nemocnice. Ženu s úrazom lakťa a pomliaždeninami chrbta previezli do motolskej nemocnice," vysvetlila a dodala, že zranenia utrpelo aj dieťa. To na ošetrenie odviezol dospelý, s ktorým podujatie navštívilo. Nehodu prešetruje Polícia ČR aj vojenská polícia.

