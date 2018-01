Pápež požiadal Sagana, aby sa za neho modlil. Pre cyklistickú hviezdu je dôležitým človekom

RÍM 25. januára (WebNoviny.sk) - "Pápež František ma požiadal, aby som sa za neho modlil," povedal slovenský cyklista Peter Sagan pre Gazzetta dello Sport po generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne, ktorá sa koná pravidelne každý týždeň.

"Odpovedal som mu, že určite tak urobím. Pápež sa modlí za každého z nás, za celý svet, a to znamená, že potrebuje silu. A tá prichádza z toho, že sa ostatní modlia za neho," dodal.

Konverzáciu s pápežom si užil

Sagan, ktorý vyznáva katolícku vieru, pricestoval do Vatikánu s manželkou, synom a rodičmi po návrate z pretekov Tour Down Under, kde zaznamenal svoje prvé tohtoročné víťazstvo v 4. etape. Trojnásobný majster sveta sa stretol v rámci generálnej audiencie s pápežom Františkom. Pápežovi daroval špeciálny biely bicykel s argentínskou vlajkou a s menom František, venoval mu aj dúhový dres. Zájazd do Ríma organizoval sponzori Saganovho tímu Bora-Hansgrohe Specialized a Volkswagen Italia.





Sagan povedal, že si krátku konverzáciu s hlavou katolíckej cirkvi užil: "Mám ho rád, je charakterný. Vyjadruje ťažké myšlienky jednoduchými slovami. Je vzorom, dôležitý človek pre svet. Aj ten, čo neverí, ho pozná a cez neho, ak chcú, môžu ľudia objaviť Boha."

Krst syna poprel

Údajne mal Sagan v úmysle požiadať pápeža, aby pokrstil jeho syna Marlona, ten to neskôr poprel. "Pre Marlona to bol prvý výlet a chceli sme vidieť, ako to bude znášať. Počas letu spal a keď sme navštívili Rím, neplakal, ani nebol hlučný. Keď je pre nás čas ísť spať, spí. Doteraz je všetko skvelé. Nedokážem pochopiť, ako sa mi podarilo zaslúžiť si dieťa ako toto," povedal slovenský cyklista.

