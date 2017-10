Pápež František zvažuje zmenu katechizmu, chce v ňom zakázať trest smrti

VATIKÁN 11. októbra (WebNoviny.sk) - Trest smrti je neprípustný za akýchkoľvek okolností. V stredu to vo Vatikáne vyhlásil pápež František. V tejto súvislosti by sa mal podľa neho pozmeniť aj Katechizmus katolíckej cirkvi, a to tak, aby táto otázka a postoj cirkvi k nej boli dostatočne jasné.





Podľa pápeža Františka je trest smrti proti Evanjeliu a znamená úmyselné ukončenie ľudského života, ktorý je pritom "v očiach Stvoriteľa vždy svätý".

Súčasný katechizmus, ktorý schválil v auguste 1997 pápež Ján Pavol II., trest smrti povoľuje. Píše sa v ňom síce, že potreba tohto trestu je veľmi zriedkavá, "ak nie prakticky neexistujúca", katolícka cirkev však trest smrti pripúšťa v prípade, ak je jediným spôsobom, ako ochrániť život pred "nespravodlivým agresorom".

