Pápež František navštívi pobaltské štáty, ktoré oslávia sto rokov nezávislosti od Ruska

VILNIUS 23. novembra (WebNoviny.sk) - Pápež František navštívi na budúci rok tri pobaltské štáty Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Stane sa tak pri príležitosti stého výročia vyhlásenia nezávislosti od Ruska, informovala v stredu vo Vilniuse litovská prezidentka Dalia Grybauskait?ová.

"Bude to obrovský dar pre Litvu a dúfam, že aj pre našich susedov," povedala prezidentka pre miestne médiá. Dodala tiež, že Vatikán by mal návštevu oficiálne oznámiť v decembri. Uskutočniť by sa mala 16. až 18. septembra 2018.





Pôjde pritom o Františkovu prvú návštevu pobaltských krajín od jeho zvolenia pred vyše štyrmi rokmi. Bývalý pápež Ján Pavol II. navštívil všetky tri štáty v roku 1993.

