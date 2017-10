Pápež František kritizuje internetové porno za negatívny dopad na medziľudské vzťahy

VATIKÁN 6. októbra (WebNoviny.sk) - Pápež František v piatok vo Vatikáne kritizoval extrémnu pornografiu a "nadmerné užívanie internetového sexu", ktoré má podľa neho negatívny vplyv na spôsob, akým vnímame lásku a medziľudské vzťahy.





Kauzy katolíckej cirkvi

Zároveň vyhlásil, že je "nesmierna chyba" snažiť sa zamlčiavať skutočnosti súvisiace so sexuálnym zneužívaním, čím podľa agentúry Associated Press (AP) narážal na aktuálne aj staršie kauzy katolíckej cirkvi.

"Veľmi vážnym spôsobom by sme klamali samých seba, ak by sme si mysleli, že spoločnosť, v ktorej medzi dospelými bujnie nadmerné užívanie internetového sexu, by mohla byť schopná efektívne chrániť deti," cituje Rádio Vatikán vyjadrenie pápeža, ktoré odznelo na medzinárodnej konferencii o boji proti detskej pornografii a ochrane detí v digitálnom veku.





Nezvyčajné pojmy v slovníku

"Šírenie stále extrémnejšej pornografie" podľa pápeža nielenže "spôsobuje dospelým závislosti a vážnym spôsobom im škodí, ale má aj zásadný dopad na spôsob, akým vnímame lásku a vzťahy medzi pohlaviami".

Agentúra AP si všíma, že František počas svojho vystúpenia na vatikánskej konferencii používal pojmy ako "extrémna pornografia", "sexting" a ďalšie "termíny, ktoré sú v každom prípade v pápežskom slovníku nové".

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Rádia Vatikán.

