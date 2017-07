PAOK Solún sa po Makovi zaujíma o ďalšieho slovenského futbalistu

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) - O slovenského futbalového reprezentanta Norberta Gyömbéra sa intenzívne zaujíma grécky klub PAOK Solún. Podľa informácií denníka Šport by dvadsaťpäťročný obranca či defenzívny stredopoliar AS Rím mal odísť do PAOK-u na hosťovanie. Transakciu nevylúčil ani hráčov manažér Juraj Vengloš.



"PAOK hľadá spoľahlivého obrancu. Keď sme doťahovali hosťovanie Roba Maka, s prezidentom klubu Ľubošom Micheľom sme sa rozprávali aj o možnom príchode Gyömbéra. Táto možnosť je reálna. Momentálne je celá situácia v štádiu riešenia, definitíva by mala padnúť v najbližších dňoch. Noro má totiž aj iné ponuky a musí sa rozhodnúť," cituje Šport Vengloša.

