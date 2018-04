Pánik je najproduktívnejším Slovákom v NHL po konci základnej časti, rozhodol jediný bod

NEW YORK 9. apríla (WebNoviny.sk) - V súboji o najproduktívnejšieho slovenského hokejistu po základnej časti severoamerickej NHL 2017/2018 napokon uspel útočník Richard Pánik z Arizony o jediný bod pred ofenzívnym hráčom Vegas Tomášom Tatarom.

Pánik, ktorý odštartoval ročník v Chicagu, získal v 72 zápasoch 35 bodov za 14 gólov a 21 asistencií. Tatar začal sezónu v Detroite a absolvoval o desať stretnutí viac, no nazbieral v nich o bod menej (20+14). Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára skončil v hodnotení produktivity Slovákov s 24 bodmi na treťom mieste.



Nasledujú Marián Gáborík, Tomáš Jurčo, Andrej Sekera, Marko Daňo a Peter Cehlárik. Trio Christián Jaroš, Martin Marinčin a Marek Hrivík nebodovalo. V súťažnom ročníku 2017/2018 si zahralo 11 slovenských hokejistov - korčuliarov. Štvorica Cehlárik, Jaroš, Marinčin a Hrivík absolvovala dovedna iba 13 zápasov.

Do aktuálnej sezóny NHL vstúpili aj dvaja slovenskí brankári - Jaroslav Halák odchytal 54 stretnutí za New York Islanders, 20 bolo víťazných s priemernou úspešnosťou 90,8%. Peter Budaj naskočil do ôsmich duelov v bránke Tampy Bay Lightning, pripísal si 3 víťazstvá.

Kanadské bodovanie a štatistiky Slovákov v základnej časti NHL 2017/2018 - konečný stav k 8. aprílu 2018:

Korčuliari:

1. Richard Pánik (Chicago/Arizona) 72 14 21 35 +7 38 136 15:11

2. Tomáš Tatar (Detroit/Vegas) 82 20 14 34 -19 34 174 16:15

3. Zdeno Chára (Boston) 73 7 17 24 +22 60 144 22:54

4. Marián Gáborík (Los Angeles/Ottawa) 46 11 10 21 +2 24 80 13:58

5. Tomáš Jurčo (Chicago) 29 6 4 10 +1 12 44 12:37

6. Andrej Sekera (Edmonton) 36 0 8 8 -15 6 36 16:19

7. Marko Daňo (Winnipeg) 23 2 1 3 -2 6 22 7:11

8. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2 +2 2 3 13:56

9. Marek Hrivík (Calgary) 3 0 0 0 +1 0 2 8:30

Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0 7:58

Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 2 0 16:40

Pozn.: Za menom hráča a klubom nasleduje počet odohraných zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus/mínus bodov, trestných minút, striel a priemerný čas na ľade.



Brankári:

1. Jaroslav Halák (New York Islanders) 54 20 26 6 1583 161 90,8 3,19 3024:03 1 0 0 4

2. Peter Budaj (Tampa Bay) 8 3 3 1 190 27 87,5 3,76 430:24 0 0 0 0

Pozn. Za menom a klubom brankára nasleduje počet odchytaných zápasov, víťazstiev, prehier, prehier po predĺžení, úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov, súčet odchytaných minút, počet shutoutov, gólov, asistencií a trestných minút.

Zdroj: WebNoviny.sk