Panda Tchien Tchien je pravdepodobne tehotná, mala by porodiť do 30 dní

LONDÝN 24. augusta (WebNoviny.sk) - Tchien Tchien, panda veľká (ailuropoda melanoleuca) žijúca v zoologickej záhrade v Edinburghu, je podľa zástupcov zariadenia zrejme tehotná.

Dátum pôrodu zatiaľ nie je známy, no zviera monitorujú. Tchien Tchien a samec Jang Kuang, obaja 14-roční, sú v Edinburghu od roku 2011. Priviezli ich z Číny. Ide pritom o jediných dvoch zástupcov svojho druhu vo Veľkej Británii.

Tchien Tchien bola vo Veľkej Británii už niekoľkokrát tehotná, no ani raz sa jej nepodarilo porodiť. V roku 2009 priviedla v Číne na svet dvojičky.

