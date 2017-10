Padli prvé obvinenia pre údajný zásah Ruska do volieb v USA, dotknutým osobám hrozí väzenie

WASHINGTON 28. októbra (WebNoviny.sk) - Tím vyšetrovateľov špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý vyšetruje údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb, navrhol v súvislosti s týmto prípadom prvé obvinenia.

Informuje o tom spravodajská televízia CNN s tým, že federálna veľká porota vo Washingtone už tieto obvinenia schválila. Zostávajú však zapečatené. Podľa zdrojov televízie oboznámených so situáciou nie je známe, koho sa obvinenia týkajú ani čo konkrétne obsahujú. Dotknuté osoby by už však od pondelka mohli úrady poslať do väzby.





Americký rezort spravodlivosti vymenoval bývalého šéfa FBI Roberta Muellera za špeciálneho prokurátora v máji, len niekoľko dní po tom, ako prezident Donald Trump prepustil vtedajšieho riaditeľa FBI Jamesa Comeyho.

V rámci vyšetrovania sa Mueller venuje údajnému zásahu Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ako aj možnej spolupráci medzi Moskvou a Trumpovým volebným tímom. Špeciálny prokurátor a jeho vyšetrovatelia majú oprávnenie stíhať akékoľvek zločiny, ktoré počas objasňovania predmetných záležitostí odhalia.

