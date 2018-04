Ozbrojené sily prejdú modernizáciou, Peter Gajdoš predstavil plány ministerstva obrany

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v najbližších 12 rokoch investovať do modernizácie takmer 30 miliárd eur. Vojaci dostanú nové obrnené transportéry 4x4, 8x8, nadzvukové stíhačky, húfnice, vrtuľníky či modernejšie radary.

Kvalitné zázemie potrebujú aj vojaci

Suma za novú techniku je rozplánovaná v rámci Dlhodobého plánu rozvoja Ozbrojených síl SR s dôrazom na výstavbu a modernizáciu. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na stredajšom brífingu pripomenul, že rovnako ako technika musia mať dobré zázemie aj samotní vojaci, pretože inak nebude mať kto nové zbraňové systémy obsluhovať. Ministerstvo už dávnejšie spustilo marketingovú kampaň zameranú na dobrovoľnú vojenskú prípravu.

"Modernizácia pokračuje systematicky, tak ako sa uvádza v dlhodobom pláne rozvoja ozbrojených síl, ktorý schválila Bezpečnostná rada SR a následne aj vláda SR," uviedol minister Peter Gajdoš. Rezort obrany len nedávno doriešil situáciu pri dopravnom letectve, kde nahradili dve nové lietadlá typu C-27J Spartan zastaralé stroje Antonov.

Lietadlá Spartan nahradili zastarané stroje

Slovenskej strane sa pri oneskorenej dodávke strojov Spartan podarilo od talianskeho výrobcu vyrokovať zľavu, respektíve zmluvnú sankciu vo výške 1,16 milióna eur. Prvé lietadlo Spartan, ktoré už využíva slovenská letka, plní svoje prvotné úlohy.

Prepravu materiálu a výstroja slovenskému kontingentu, ktorý pôsobí v rámci mierovej misie UNFICYP na Cypre, si tak ozbrojené sily po rokoch zabezpečujú opäť vo vlastnej réžii. V súčasnosti majú ozbrojené sily plne vycvičené dve posádky, približne v septembri by mali byť pripravené ďalšie.

Budúcnosť nadzvukového letectva

Do 29. júna 2018 by malo byť rozhodnuté aj o budúcnosti nadzvukového letectva. Rezort obrany avizoval, že prichádzajú do úvahy posledné dve riešenia, švédske stíhačky JAS-39 Gripen a americké stroj F-16V. Obe ponuky plánujú na ministerstve obrany porovnať a následné riešenie predostrieť vláde.

"Riešenie predložíme do 29. júna tohto roka, ako som už viackrát spomínal. Tieto dve možnosti, teda švédske a americké stíhačky, vzišli z operatívnych požiadaviek ozbrojených síl," priblížil Gajdoš. Plánované výdavky by podľa odhadov mali prekročiť vyčlenenú miliardu, rezort obrany tak chce rokovať s Ministerstvom financií SR o možnostiach platieb za nové stíhačky.



Slovenská republika v súčasnosti využíva ruské Mig-29, ktoré prevádzkuje na základe abonentnej zmluvy. Jej platnosť vyprší koncom roka 2019, ako však uviedli predstavitelia ministerstva, aj ďalšia dočasná prevádzka Migov je jedným z možných variantov. Podľa medializovaných informácií by totiž švédske stroje vedeli dodať na hranici s uplynutím abonentu.

24-hodinová ochrana vzdušného priestoru a delostrelectvo

Spoločnosť, ktorá vyrába F-16V, spomenula najskorší možný termín 2022. Minister Gajdoš však ubezpečil, že ochrana vzdušného priestoru bude v každom prípade zabezpečená 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Dotiahnuť do úspešného konca chcú predstavitelia ministerstva aj projekty kolesovej techniky. Okrem známych projektov obstarania transportérov typu 4x4 a 8x8 plánuje rezort obrany kúpiť, respektíve vyrobiť, 25 kusov delostreleckej techniky známej ako "Zuzana 2".

Húfnica so 155-milimetrovým delom by mala nahradiť staršie predchodkyne rovnakého typu, ktoré pribudli do výzbroje ešte v rokoch 1998 až 2000. Náklady by sa mali vyšplhať na 175 miliónov eur vrátane infraštruktúry, výcviku, cvičného trenažéra či munície. Tento projekt prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, aktuálne ministerstvo obrany zapracúva pripomienky a následne ho predloží na rokovanie vlády SR. Výroba by mala byť plne v réžii domácich zbrojárskych spoločností, dodávku má zabezpečiť štátna Konstrukta Defence, a.s.

V krátkom čase by mali byť ukončené aj vojskové skúšky prototypu 8x8, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Fínmi. Prototyp už absolvoval podnikové skúšky aj skúšky v extrémnych podmienkach. Výsledky by mali byť známe do konca apríla, následne bude minister Gajdoš informovať vládu.

11 modifikácií vozidla

Pri menších vozidlách 4x4 pracujú na rezorte obrany až s dvanástimi možnými výrobcami a až jedenástimi modifikáciami samotného vozidla. Proces podľa predstaviteľov rezortu prebieha podľa plánu a aj pri tejto kolesovej technike by sa mali vojaci dočkať zásadnej zmeny k lepšiemu. Celkovo sú odhadované náklady rozplánované na viac rokov, až do roku 2030. Ministerstvo ich podľa dokumentov odhaduje na 1,2 miliardy eur za väčšie aj menšie stroje vrátane zázemia, výcviku a potrebnej infraštruktúry.

Posledným veľkým projektom sú radarové systémy. Ozbrojené sily v súčasnosti využívajú zastaralú techniku, ktorá by mala byť komplexne nahradená.

Len vo štvrtok informoval minister Gajdoš na tlačovej konferencii, že rezort už odoslal do slovenského a európskeho vestníku informáciu o zrušení medzinárodnej súťaže, ktorá za takmer tri roky nepriniesla výsledok. Následne chce minister predložiť nový dokument na rokovanie vlády. Následne by sa začali rokovania s krajinou výrobcu a systém obstarania by sa konal spôsobom vláda - vláde.

V tomto roku by mali byť odovzdané aj ďalšie dva viacúčelové vrtuľníky typu UH-60M Black Hawk, ktoré obstaral rezort obrany ešte za predchádzajúceho vedenia. Prvé dva vrtuľníky už plnia svoje úlohy, celkovo by malo pribudnúť do výzbroje Vzdušných síl OS SR až deväť takýchto vrtuľníkov. Minister Gajdoš v stredu uviedol, že ministerstvo plánuje začať rokovania s americkým výrobcom o dodatočnej výzbroji pre Black Hawky.





