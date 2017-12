Otvorili severozápadný diaľničný obchvat Žiliny, jeho súčasťou je estakáda aj tunel

ŽILINA 2. decembra (WebNoviny.sk) – Národná diaľničná spoločnosť otvorila 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D3 medzi žilinskými mestskými časťami Strážov a Brodno, ktorý zároveň plní úlohu severozápadného obchvatu Žiliny. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka otvorenie tohto diaľničného úseku odľahčí najmä dopravnú situáciu v Žiline.

Nadväzujúci úsek diaľnice D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto by mal byť pripravený na výstavbu v roku 2020. „Dôležité je povedať, že na žiadnom úseku sa neprestalo pracovať, či už projekčne, alebo stavebne. Poznáme túto trasu a máme záujem, aby tieto cesty boli hotové,“ povedal Érsek.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin dodal, že diaľničná spoločnosť intenzívne pracuje na všetkých úsekoch D3 a ak nenastanú zbytočné administratívne prieťahy, úsek Očšadnica - Čadca bude pripravený na výstavbu v roku 2019 a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica koncom roka 2020.

Súčasťou aj estakáda

Výstavba novootvoreného úseku diaľnice D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno trvala tri a pol roka a stála 255 miliónov eur. Súčasťou 4,3 kilometra dlhej diaľnice je 1,5-kilometrová estakáda ponad Hričovskú priehradu a 2,2-kilometrový dvojrúrový tunel Považský Chlmec.

Výstavba diaľnice bola financovaná za pomoci eurofondov ako fázovaný projekt v rámci Operačného programu Doprava a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Postavilo ju združenie spoločností Eurovia SK, Hochtief CZ a SMS.

Najmodernejší na Slovensku

Estakáda ponad Hričovskú priehradu stojí na 57 pilieroch budovaných prevažne vo vodnej nádrži. Tunel Považský Chlmec je najmodernejším na Slovensku, má dve samostatné tunelové rúry pre jednosmernú premávku, šesť prechodových chodieb pre chodcov a dve chodby pre obslužné a záchranné vozidlá.





„Začiatok úseku je v priamom napojení na úsek D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov. Následne premosťuje estakádou Hričovskú priehradu a vchádza do tunela Považský Chlmec. Po viac ako dvoch kilometroch pod vrchom Chlmec sa z východného portálu tunela trasa napojí na most prechádzajúci ponad cestu a rieku Kysucu. Úsek na svojom konci vyúsťuje do križovatky s cestou I/11, ktorá je začiatočným bodom nasledujúceho úseku plánovanej diaľnice D3 po Kysucké Nové Mesto,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

