Otvárací ceremoniál ZOH 2018 v Pjongčangu (online)

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) - Otvárací ceremoniál na zimnej olympiáde v Pjongčangu sa začína v piatok 9. februára o 12:00 nášho času (20:00 miestneho času).

Zo strany slovenských športovcov je o slávnostné otvorenie hier veľký záujem, a to aj napriek predpovediam o chladnom počasí či avizovanom dlhšom čakaní pred vstupom na štadión.

Slovensko môže na ceremoniáli zastupovať maximálne 62 účastníkov vrátane členov realizačných tímov. "Určite tam budú chýbať biatlonistky na čele s Anastasiou Kuzminovou, ktoré už o deň neskôr absolvujú rýchlostné preteky. Dopyt o účasť na otvorení je enormný. Chceli sme využiť kapacity od iných výprav, ale aj kolegovia zostali zaskočení záujmom a pýtali sa, či nemáme voľné vstupy,“ priblížil vedúci slovenskej výpravy Roman Buček.





Vlajkonosičkou slovenskej výpravy bude lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. "Taká ponuka sa neodmieta. Ani som nerozmýšľala, či to vezmem alebo nie. Odpoveď bola jasné áno. Je to veľká česť pre športovca niesť vlajku svojej krajiny na olympijských hrách, ktorá sa neujde každému. To si veľmi dobre uvedomujem," uviedla tesne po tom ako sa koncom januára dozvedela túto radostnú správu.

ZOH 2018 v Pjongčangu – otvárací ceremoniál





14:19 Po slávnostnom zapálení ohňa oblohu nad Pjongčangom rozžiaril krásny ohňostroj a slávnostný ceremoniál ukončilo vystúpenie škriatkov.



14:10 Olympijský oheň sa rozhorel – zapálila ho legendárna krasokorčuliarka Kim Ju-na, dvojnásobná medailistka zo zimnej olympiády v Soči.



14:08 Oheň prebral legendárny futbalista& An-Žu Wan a po ňom dve hokejistky, ktoré po schodoch vystúpali až k obrovskej čaši.



14:06 Pochodeň s ohňom na štadión priniesla& legendárna rýchlokorčuliarka Čun-Lee Kung, následne si ju prebrala golfistka Park Kim Bee, olympijská víťazka z olympiády v Riu de Janeiro.



14:03 Po tradičnom sľube športovcov, trénerov a rozhodcov premietli putovanie olympijského ohňa.

13:56 Osem športových juhokórejských osobností prinieslo na štadión olympijskú vlajku, ktorú si prevzala čestná stráž a za zvukov olympijskej hymny následne stúpala na stožiar.



13:48& Zo štadióna „vyleteli“ holubice, ako symbol mieru a následne ďalšie úchvatné divadlo – priletelo 1218 osvetlených dronov a na oblohe vytvorili svietiace olympijské kruhy.



13:46 Po slovách Mun Čä-ina& oblohu rozžiaril ohňostroj a zaznela skladba Imagine od Johna Lennona. Atmosféru dotvárali deti a diváci, ktorí mali v rukách svetielka.



13:41 „Vyhlasujem XXIII. zimné olympijské hry v Pjongčangu za otvorené,“ vyslovil tradičnú „formulku“ juhokórejský prezident Mun Čä-in.



13:39 Šéf organizačného výboru olympiády v Pjongčangu Li Hi-peom na záver svojho vystúpenie pripomenul známe heslo:

13:36 S prejavmi vystúpili prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha a šéfa organizačného výboru olympiády v Pjongčangu Li Hi-peoma.



13:27 Juhokórejčania krásnymi zábermi priblížili svoju krajinu a ponúkli aj pohľad do budúcnosti, kde sa detské sny menili na realitu. Na javisku sa objavili aj „rámy dverí“, ako brány do budúcnosti a túto časť programu zakončili ohňostrojom a vyslaním mierového posolstva do celého sveta.





13:16 Nástup športovcov zakončil ďalší krásny ohňostroj a otvárací ceremoniál pokračuje ďalej ďalším programom.



13:13 Ako poslední na štadión prišli spoločne domáci Juhokórejčania a zástupcovia KĽDR pod vlajkou kórejského polostrova.





13:10 Fínsku vlajku niesol legendárny skokan na lyžiach, 41-ročný Janne Ahonen.



13:06Tichomorský ostrov Tonga bude reprezentovať Pita Taufatofua, ktorý podobne ako na otváracom ceremionáli na letnej olympiáde v Rio de Janeiro, aj teraz v Pjongčangu v tradičnom tongskom oblečení vystavoval na obdiv svoje naolejované svalstvo.

13:01 Na plochu štadióna prišli už aj „kokosy na snehu“ z Jamajky a aj česká výprava, ktorej vlajkonosičkou bola snoubordistka Eva Samková. Dvadsaťštyriročnú rodáčku z Vrchlabí si v interných voľnách vybrali českí olympionici, celkovo bolo 43 kandidátov. Neboli medzi nimi športovci, ktorí sa nezúčastnia na ceremoniáli. Počas víkendu totiž čaká súťažný štart Martinu Sáblíkovú, Veroniku Vítkovú či Ondřeja Moravca.





12:53 Rusov, ktorí nemôžu štartovať pod vlastnou vlajkou a v Pjongčangu sa predstavujú ako OŠR Olympijskí športovci Ruska, na štadión priviedla dobrovoľníčka s olympijskou vlajkou.



12:46 Slovenskú výpravu na štadión priviedla vlajkonosička Veronika Velez-Zuzulová. Na slávnostnom otvorení hier sa nezúčastnili všetci slovenskí reprezentanti. Výpravu spod Tatier tvorí 56 športovcov.



BIATLON (10)

muži: Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Tomáš Šíma, Šimon Bartko

ženy: Anastasia Kuzminová, Pavlína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková



KRASOKORČUĽOVANIE (3)

ženy: Nicole Rajičová

tanečné páry: Lukáš Csölley, Lucie Myslivečková



ZJAZDOVE LYŽOVANIE (7)

ženy: Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová, Soňa Moravčíková, Barbara Kantorová

muži: Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej Falat



BEH NA LYŽIACH (5)

muži: Peter Mlynár, Andrej Segeč, Miroslav Šulek

ženy: Alena Procházková, Barbora Klementová



SNOUBORDING (1)

ženy: Klaudia Medlová



SÁNKOVANIE (5)

muži: Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák

ženy: Katarína Šimoňáková



HOKEJ (25)

muži – brankári: Ján Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár, obrancovia: Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj Mikuš, útočníci: Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek Hovorka

realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Miroslav Valíček (manažér), Craig Ramsay, Vladimír Országh, Ján Lašák (tréneri), Róbert Bereš (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Ján Grauzel (lekár), Ľubomír Ondrejka (masér), Viktor Fabík, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Peter Jánošík (tlačový atašé), Juraj Stopka, Rastislav Ladecký (maséri)



12:42 Najpočetnejšiu výpravu v Pjongčangu majú USA s 241 športovcami.

12:40 Minivýprava Bermúd aj napriek mrazu prišla na otvárací ceremoniál v Bermudách.



12:35Dovedna šesť krajín zažije v kórejskom Pjongčangu historický debut na zimných olympijských hrách. Nováčikmi sú Ekvádor, Eritrea, Kosovo, Malajzia, Nigéria a Singapur. Športovci z týchto krajín budú súťažiť v rýchlokorčuľovaní, behu na lyžiach, alpskom lyžovaní, krasokorčuľovaní a v boboch.





12:25 Na olympijský štadión začínajú prichádzať športovci, ako prví tradične Gréci a potom ostatné krajiny nastúpia podľa kórejskej abecedy hangul – slovenskú vlajku ponesie lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová.



12:22 Za zvukou juhokórejskej hymny, ktorú zaspieval národný spevácky zbor, vlajku vyvesili na stožiar.





12:18 Desiatky tanečníkov predviedli pôsobivé vystúpenie a následne osem juhokórejských olympijských šampiónov prinieslo na štadión národnú vlajku.





12:15 Na štadióne vítajú juhokórejského prezidenta Mun Čä-ina a prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha.



12:11 Na olympiáde v Pjongčangu sa bude bojovať o 102 medailí a zúčastňuje sa na nej 2952 športovcov z 92 krajín.



12:09 Na ploche olympijského štadióna sa objavil biely tiger, symbolický strážca krajiny a celým ceremoniálom bude divákov sprevádzať päť detí vo farbách olympijských kruhov.



12:02 Ceremoniál odštartoval spomienkou na všetky doterajšie zimné olympiády od Chamonix 1924 a najstarší kórejský zvon odpočítal posledné sekundy do jeho oficiálneho začiatku a ohňostroj rozžiaril večernú oblohu nad Pjongčangom.

11:55 Vitajte pri online textovom prenose (minúta po minúte) zo zimnej olympiády v Pjongčangu.

Otvárací ceremoniál ZOH 2018 v Pjongčangu (online)

