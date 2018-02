Otubanjo sa v MŠK Žilina ocitol na vedľajšej koľaji, ale vedenie ho do Linzu nepustilo

LINZ 6. februára (WebNoviny.sk) - Nigérijský futbalový útočník Yusuf Otubanjo sa v tíme úradujúceho slovenského majstra MŠK Žilina ocitol na vedľajšej koľaji.

Dvadsaťpäťročného zakončovateľa preradili do B-mužstva a necestoval ani na herné sústredenie do Dubaja. Hráča sa tak pokúsil zlanáriť naspäť jeho bývalý klub - rakúsky FC Blau-Weiss Linz z tamojšej druhej najvyššej súťaže.





"Žilinčania nás po dlhej úvahe informovali, že nechcú umiestniť hráča do druhej rakúskej ligy. Je to škoda, pretože Yusuf bol naklonený návratu do Linzu a do nášho tímu by dobre zapadol," povedal športový riaditeľ Rakúšanov David Wimleitner.

