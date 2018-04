Otravu novičokom neprežili Skripaľove zvieratá, Rusko ich pokladá za možný dôkazový materiál

Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli v bezvedomí na lavičke v anglickom meste Salisbury 4. marca. Británia obvinila z útoku Rusko, Moskva to však odmieta. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na štvrtkovej schôdzi Bezpečnostnej rady poukázal na to, že Británia sa doteraz nevyjadrila k osudu ich domácich zvierat, čo by podľa jeho slov mohlo predstavovať dôležitú súčasť dôkazového materiálu.